FESTA ARMA DEI CARABINIERI: CASTELLI, “PRESIDIO ESSENZIALE NELL’APPENNINO CENTRALE”

ROMA, 5 giu – “Da 211 anni, l’Arma dei Carabinieri è un simbolo della Nazione, di cui esprime i valori di legalità, fedeltà e professionalità. Alle donne e agli uomini che ogni giorno operano per garantire la sicurezza dei cittadini va la mia riconoscenza e stima. Una sicurezza che viene resa più salda ed efficace grazie all’approvazione ieri al Senato del Decreto dedicato proprio questa materia, a ulteriore conferma dell’impegno del Governo”. Lo ha detto il Commissario Straordinario al sisma 2016 che colpì anche l’Abruzzo, Guido Castelli.

“Con la loro presenza sul territorio, i Carabinieri contribuiscono in modo decisivo a far sentire la presenza dello Stato, garantendo la sicurezza della popolazione. Un presidio che è strategico anche nell’Appennino centrale dove, accanto alla ricostruzione dei borghi, stiamo intervenendo anche per il pieno ripristino delle caserme dell’Arma danneggiate a causa del sisma. Nelle quattro regioni del cratere, infatti, sono in fase di attuazione 34 interventi (19 nelle Marche, 8 in Abruzzo, 6 nel Lazio, 1 in Umbria) per un importo complessivo di circa 108 milioni di euro. Un’opera vasta e complessa che stiamo realizzando attraverso il costante aggiornamento e la fattiva collaborazione con i vertici dell’Arma e l’Agenzia del Demanio, mantenendo immutato l’obiettivo di concludere gli interventi il prima possibile”.