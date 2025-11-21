FESTA DEGLI ALBERI A FOSSACESIA CON LA MESSA A DIMORA DI NUOVE PIANTE ALLA PRESENZA DELLE SCUOLE

FOSSACESIA – In occasione della Giornata Nazionale dell’Albero, questa mattina il Comune di Fossacesia (Chieti) ha messo a dimora nuovi alberi di limoni presso le scuole dell’infanzia della città, coinvolgendo attivamente i bambini e le insegnanti in un momento di festa e sensibilizzazione ambientale.

Le piantumazioni si sono svolte alle ore 10.30 presso la scuola dell’Infanzia di Viale San Giovanni in Venere e alle ore 11.30 presso la scuola dell’infanzia di Via Lungomare Norde. All’iniziativa hanno partecipato il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio, l’Assessore all’Ambiente Umberto Petrosemolo, l’Assessore ai Lavori Pubblici Danilo Petragnani e i consiglieri comunali Marina Paolucci e Giuseppe Sgrignuoli. I bambini hanno preso parte con entusiasmo all’attività, contribuendo con sorrisi e canti dedicati alla natura.

“La Festa dell’Albero è un appuntamento importante per Fossacesia – ha detto nel suo intervento di saluto il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio –. La nostra è una città che, in proporzione alla sua estensione, può vantare un numero molto elevato di alberi. Sono orgoglioso che, negli anni in cui ho avuto l’onore di guidare l’Amministrazione Comunale, abbiamo sempre incrementato il patrimonio arboreo, piantando nuovi alberi e curando quelli esistenti. Molte delle nostre strade oggi sono caratterizzate da alberature che manteniamo con impegno, perché rappresentano un valore per l’ambiente e la qualità della vita dei cittadini”.

L’iniziativa si inserisce nel percorso dell’Amministrazione verso un futuro più verde e sostenibile. Inoltre, nell’ambito della stessa ricorrenza, sabato 6 dicembre verranno consegnati gli alberelli ai nuovi nati nel periodo 01/11/2024 – 31/10/2025, un gesto simbolico per celebrare la vita e la crescita della città.