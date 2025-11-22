FESTA DEGLI ALBERI A SANTE MARIE: BAMBINI PROTAGONISTI NELLA MESSA A DIMORA DELLE PIANTE

SANTE MARIE – La rigenerazione urbana passa attraverso la cura del verde e il coinvolgimento dei più piccoli. Ieri mattina è andata in scena una giornata dedicata alla natura e alla speranza nel futuro a Sante Marie (L’Aquila). L’iniziativa si lega strettamente al progetto di recupero del complesso delle case di edilizia popolare alle porte del paese.

I protagonisti sono stati i bambini. Gli alunni si sono impegnati direttamente nella messa a dimora di nuove piante. Il corteo è partito da piazza Aldo Moro per raggiungere via Firenze. A guidarlo erano presenti il sindaco Lorenzo Berardinetti, il parroco padre Michelangelo Pellegrino e i carabinieri forestali. In prima linea anche il baby sindaco, Giuseppe Caretta.

Il gruppo ha raggiunto l’area adiacente alle mura decorate dai murales del festival “Floreo Altum Sanctae Mariae”. Qui, gli alunni della scuola dell’infanzia e della primaria hanno piantato gli alberi.

“Questo intervento unisce la riqualificazione degli spazi alla cura del territorio”, ha dichiarato il sindaco Lorenzo Berardinetti, “vedere i bambini così partecipi ci dona una grande speranza per il futuro della nostra comunità”.

La manifestazione si è conclusa con un momento di riflessione. Gli studenti si sono soffermati sull’importanza del rispetto per la natura e per l’ambiente.