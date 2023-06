FESTA DEI CARABINIERI: GENERALE ACETO, “INFILTRAZIONI MAFIOSE IN ABRUZZO, TENERE ALTA LA GUARDIA”

CHIETI – “Sicuramente viviamo in un territorio che non è contaminato, che non è messo in crisi da una criminalità così pervasiva, questo non vuol dire che non esistano fenomeni di criminalità organizzata endemica o di importazione. Non sono allarmanti nella loro diffusione, non tradiscono una compromissione delle istituzioni comunque sono fenomeni da tenere sott’occhio”.

Lo ha detto il generale di Brigata, Paolo Aceto, comandante della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, rispondendo ai giornalisti, al termine della cerimonia per i 209 anni dell’Arma dei Carabinieri svoltasi nella caserma ‘Rebeggiani’ di Chieti.

Quanto alla criminalità organizzata nel mondo rom “è un aspetto che stiamo approfondendo, recentemente il comando provinciale di Pescara ha concluso un’indagine molto importante che ha documento un’associazione composta da membri di etnia rom e per la quale è stata contestata l’associazione mafiosa – ha detto ancora Aceto: è un risultato importante, introduce un aspetto sul quale finora non era stato possibile fare luce, ci stiamo provando, continueremo, non abbiamo raggiunto il traguardo finale, non abbasseremo la guardia però è un aspetto che riusciamo ancora a circoscrivere e tenere sotto controllo”.

A proposito dell’attenzione per le zone di confine “tutte le zone di confine di transito sono attenzionate, il territorio abruzzese e molisano è molto compartimentato per cui esistono alcune zone cerniera, con la Puglia, con la Campania, con il Lazio dove per conformazione delle vie di comunicazione, per conformazione morfologica si concentrano alcune attività, però sono anche gli strumenti per crescere perché sono le vie di collegamento – ha sottolineato Aceto. Quindi il nostro compito se riusciamo a renderle il più sicuro possibile credo che possa essere a favore di tutta la comunità”.

