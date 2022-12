L’AAQUILA – L’Aquila e l’Abruzzo protagonisti nel decennale di fratelli d’Italia in programma a Roma da oggi fino a sabato, con un ruolo da protagonisti per il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, il presidente della Regione, Marco Marsilio, e per il sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Fausta Bergamotto.

A conferma del fatto che il territorio regionale è sempre più considerata una roccaforte da dove è cominciata la irresistibile scalata che ha portato i meloniani a diventare con un netto distacco il primo partito italiano.

Un partito fondato nel dicembre 2012, quando Guido Crosetto, Ignazio La Russa e Giorgia Meloni, annunciarono la nascita di Fratelli d’Italia in una conferenza stampa. La prima sfida elettorale fu quella delle politiche del 2013, dove Fratelli d’Italia ottenne un misero 1,96%. Oggi Fdi è il primo partito italiano che ha preso il 26% alle elezioni del 25 settembre, Giorgia Meloni è presidente del consiglio, prima premier donna nella storia della Repubblica, e i sondaggio vedono Fdi in ulteriore crescita, intorno al 30% secondo gli ultimi sondaggi.

E Meloni è stata eletta alla camera dei deputati nel collegio L’Aquila-Teramo. Un motivo in più per la crescita di peso e autorevolezza nel partito per Biondi, primo sindaco di Fdi eletto nel 2017 in un capoluogo di regione, riconfermato al primo turno a giugno scorso. Biondi, amico di Meloni dai tempi dell’attività giovanile, interverrà in uno spazio di rilevante valore e in un parterre di prim’ordine, assieme al governatore abruzzese, Marco Marsilio, romano di origini abruzzesi, primo presidente di regione di Fdi, eletto nel 2019.

Gli interventi del sindaco Biondi e del presidente Marsilio sono previsti sabato pomeriggio a piazza del Popolo nel dibattito “Fratelli d’Italia, dieci anni di amore per il territorio”, a cui parteciperanno Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione Fratelli d’Italia, Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche, Fabio Roscani, presidente di Gioventù Nazionale, eletto come paracadutato in Abruzzo, e Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari.

A seguire i saluti del leader della Lega Matteo Salvini, Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e di Silvio Berlusconi, Presidente di Forza Italia

Alle 17,30 l’intervento di Giorgia Meloni, intervistata da Paolo del Debbio.

Sempre sabato, ma alle 9.3o, protagonista sarà anche un altra aquilana, Fausta Bergamotto, sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy nel dibattito “Un vero piano industriale”.

Quella di Bergamotto – aquilana, 54 anni, funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ex assessore al comune dell’Aquila nella precedente Giunta Biondi, nonché sorella dell’ex consigliere regionale di Forza Italia, Luca Bergamotto, direttore di LaQtv – non era tra i nomi più quotati nell’attesa lista dei sottosegretari.

Alla regia dell’operazione il sindaco Biondi, uomo forte di Fratelli d’Italia in Abruzzo e in Italia che, come riferito ai suoi, dopo un colloquio con il premier Meloni e il presidente Marsilio, avrebbe premuto per una rappresentante aquilana del Governo, anche nella prospettiva di perdere un assessore regionale, l’aquilano Guido Liris, eletto senatore alle politiche del 25 settembre scorso. In prima fila nella tre giorni, assieme a Liris ci saranno gli altri eletti in Abruzzo, il senatore Etel Sigismondi, originario di Vasto e aquilano di adozione, il deputato Guerino Testa, pescarese, ex capogruppo di FdI in regione, e anche l’altra “paracadutata”, Rachele Silvestri, deputata uscente delle Marche e riconfermata in Abruzzo.

Punto a favore di Biondi e dell’Aquila anche la nomina a sottosegretario all’Agricoltura e Sovranità alimentare, Luigi D’Eramo, segretario regionale della Lega, ex assessore comunale di Biondi, prima di diventare nella passata legislatura, deputato.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Giovedì 15 dicembre

Costruiamo l’Italia del Futuro.

ore 15.00 – Apertura

Paolo Trancassini, Coordinatore regionale FdI del Lazio

Marco Silvestroni, Coordinatore FdI di Roma provincia

Massimo Milani, Coordinatore FdI di Roma città

Fabrizio Ghera, Capogruppo FdI in Regione Lazio

Massimo Ferrarini, Capogruppo FdI della Città Metropolitana di Roma Capitale

Giovanni Quarzo, Capogruppo FdI Roma Capitale

Modera: Antonio Rapisarda, giornalista

ore 16:30 – Ignazio La Russa, Presidente del Senato, intervistato da Bruno Vespa

Introduce: Franco Zaffini, Presidente della Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato

ore 18:00 – Matteo Piantedosi, Ministro dell’Interno, intervistato da Maurizio Belpietro, Direttore de La Verità e di Panorama

Introduce: Emanuele Prisco, Sottosegretario al Ministero dell’Interno

ore 19:00 – “SOVRANITÀ E SICUREZZA ALIMENTARE”

Intervengono: Orazio Schillaci, Ministro della Salute, Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Barbara Nappini, Presidente di Slow Food, Maurizio Martina, Vicedirettore Generale FAO, Massimiliano Giansanti, Presidente Nazionale Confagricoltura, Ettore Prandini, Presidente di Coldiretti, Roberto Arditti, Direttore editoriale di formiche.net, Angelo Mellone, Vicedirettore Rai Daytime

Introduce: Patrizio La Pietra, Sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste

Modera: Luca De Carlo, Presidente della Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare del Senato

ore 20:30

Federico Palmaroli, in arte Osho, e Cristina d’Avena

Presenta: Stefano Tozzi

Venerdì 16 dicembre

ore 09:30 – “IL RUOLO DELL’ITALIA DOPO L’INVASIONE DELL’UCRAINA”

Intervengono: Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Edmondo Cirielli, Viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Giovanbattista Fazzolari, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’attuazione del Programma, Giulio Tremonti, Presidente della Commissione Affari esteri e comunitari della Camera, Giulio Terzi di Sant’Agata, Presidente della Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato, Isabella Rauti, Sottosegretario al Ministero della Difesa, Massimo Giletti, giornalista di La7

Introduce: Salvatore Deidda, Presidente della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera

Modera: Mauro Rotelli, Presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera

ore 10:45 – Guido Crosetto, Ministro della Difesa, e Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, intervistati da Luciano Fontana, Direttore del Corriere della Sera

ore 12:15 – “PER UN NUOVO IMMAGINARIO ITALIANO”

Intervengono: Gennaro Sangiuliano, Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, Presidente del Museo MAXXI, Pupi Avati, regista, Pietrangelo Buttafuoco, scrittore, Giampaolo Rossi, Manager Culturale

Introduce: Federico Mollicone, Presidente della Commissione Cultura della Camera

Modera: Gianmarco Mazzi, Sottosegretario al Ministero della Cultura

ore 15:00 – “ISTRUZIONE, FAMIGLIA E SPORT: CRESCERE IL FUTURO DELL’ITALIA”

Intervengono: Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione e del Merito, Anna Maria Bernini, Ministro dell’Università e della Ricerca, Eugenia Maria Roccella, Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, Paolo Petrecca, Direttore Rainews24, Edoardo Sylos Labini, Presidente dell’Associazione CulturaIdentità

Introduce: Paola Frassinetti, Sottosegretario al Ministero dell’Istruzione e del Merito

Modera: Nicola D’Ambrosio, Presidente di Azione Universitaria

ore 16:00 – “CENTRODESTRA: UN PATTO CON GLI ITALIANI CHE FESTEGGERÀ I PRIMI 30 ANNI”

Intervengono: Fabio Rampelli, Vicepresidente della Camera, Lucio Malan, Capogruppo FdI al Senato, Tommaso Foti, Capogruppo FdI alla Camera, Licia Ronzulli, Capogruppo di Forza Italia al Senato, Alessandro Cattaneo, Capogruppo di Forza Italia alla Camera, Riccardo Molinari, Capogruppo della Lega alla Camera, Giuseppe Bicchielli, Vicecapogruppo Noi Moderati alla Camera

Modera: Davide Vecchi, Direttore de Il Tempo

ore 17:30 – “LA GIUSTIZIA GARANZIA DI LIBERTÀ E SICUREZZA”

Intervengono: Carlo Nordio, Ministro della Giustizia, Daniele Capezzone, giornalista ed editorialista, Marco Travaglio, Direttore de Il Fatto Quotidiano

Introduce: Andrea Delmastro Delle Vedove, Sottosegretario al Ministero della Giustizia

Modera: Ciro Maschio, Presidente della Commissione Giustizia della Camera

ore 19:00 – “RIFORME ISTITUZIONALI”

Intervengono: Roberto Calderoli, Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Maria Elisabetta Alberti Casellati, Ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Luca Ciriani, Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Marcello Pera, Presidente emerito del Senato, Pietro Senaldi, Condirettore di Libero

Introduce: Nicola Calandrini, Presidente della Commissione Bilancio del Senato

Modera: Alberto Balboni, Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato

ore 20:30 – “Trio Appassionante”, primo gruppo tutto al femminile opera/pop riconosciuto nel mondo. Tradizione e innovazione per nuove emozioni

Sabato 17 dicembre

LA SFIDA DEL GOVERNO PER…

ore 09:30 – “Una tassazione sostenibile” Lucia Albano, Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze

ore 09:40 – “La pacificazione tra produzione e ambiente” Claudio Barbaro, Sottosegretario al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica

ore 09:50 – “Un vero piano industriale” Fausta Bergamotto, Sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy

ore 10:00 – “La salute dopo il covid” Marcello Gemmato, Sottosegretario al Ministero della Salute

ore 10:10 – “Il merito negli Atenei” Augusta Montaruli, Sottosegretario al Ministero dell’Università e della Ricerca

ore 10:20 – “La lotta alla mafia” Wanda Ferro, Sottosegretario al Ministero dell’Interno

ore 10:30 – “Proteggere i più fragili e il benessere di tutti” Maria Teresa Bellucci, Viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali

ore 10:40 – “La mobilità del futuro” Galeazzo Bignami, Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

ore 10:50- “L’innovazione” Alessio Butti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica e transizione digitale

Modera: Francesca Parisella, giornalista

ore 11:00 – Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’Economia e delle Finanze, intervistato da Franco Bechis, Direttore di Verità&Affari

ore 12:30 – REDDITO DI CITTADINANZA

Intervengono: Daniela Santanchè, Ministro del Turismo, Nello Musumeci, Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Mario Giordano, giornalista

Video saluto di Marina Elvira Calderone, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Introduce: Walter Rizzetto, Presidente della Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera

Modera: Marco Osnato, Presidente della Commissione Finanze della Camera

ore 15:00 – “LA PRIMA MANOVRA DEL NUOVO GOVERNO”

Maurizio Leo, Viceministro dell’Economia e delle Finanze

Raffaele Fitto, Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR

Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy

Modera: Massimo Martinelli – Direttore de Il Messaggero

ore 16:00 – “FRATELLI D’ITALIA: 10 ANNI DI AMORE PER IL TERRITORIO”

Giovanni Donzelli, Responsabile Organizzazione Fratelli d’Italia

Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo

Francesco Acquaroli, Presidente della Regione Marche

Fabio Roscani, Presidente di Gioventù Nazionale

Paolo Truzzu, Sindaco di Cagliari

Pierluigi Biondi, Sindaco de L’Aquila

Modera: Nicola Rao, Vicedirettore del TG1

ore 17:00 – Video saluto di Matteo Salvini, Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e di Silvio Berlusconi, Presidente di Forza Italia

ore 17:30 – “Gli appunti di Giorgia in piazza”

Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dei Ministri e Presidente di Fratelli d’Italia, intervistata da Paolo del Debbio