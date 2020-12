FESTA DEL LIBRO DI GUARDIAGRELE: EDIZIONE PANDEMICA CON LETTURE IN DIRETTA STREAMING

GUARDIAGRELE – Nella prima metà di dicembre era in programma la quinta edizione di Leggere pagine, la Festa del Libro di Guardiagrele, appuntamento letterario con gli autori, organizzato dalla Fondazione San Nicola Greco in collaborazione con l’Archeoclub di Guardiagrele, una manifestazione che negli anni è andata crescendo per numero di case editrici coinvolte e per la partecipazione di pubblico.

Vista l’impossibilità quest’anno di organizzare eventi in presenza, nell’attesa di rivederci per un nuovo ciclo di incontri, abbiamo pensato di organizzare alcune “pillole streaming” di LEGGERE PAGINE: otto incontri in diretta sulla pagina Facebook della Fondazione San Nicola Greco, dal 6 al 12 dicembre alle ore 18:30 (con l’eccezione della giornata di apertura, domenica 6 dicembre, quando l’appuntamento sarà alle 18).

Si partirà domenica 6 Dicembre con una doppia presentazione: alle ore 18 il dottor Marco Di Matteo dialogherà del suo libro Musicoterapia clinica con la psicoterapeuta e cantante Micaela Grandi, mentre alle 18:30 Elso Simone Serpentini e Loris Di Giovanni ci parleranno del loro saggio La libera muratoria in Abruzzo dal XVIII al XX secolo.

Gli altri appuntamenti tutti alle 18:30: Lunedì 7 vedrà l’esordio della giovane scrittrice e illustratrice Chiara Taraborrelli con il suo Mesarthim L’Arietide; presenterà l’editore Arturo Bernava.

Martedì 8 Dino Viani e Icks Borea parleranno insieme all’autore Gino Primavera delle poesie di Lettera 22.

Mercoledì 9 il biblista e teologo Alberto Maggi presenterà in una conversazione con Antonio Altorio il suo ultimo lavoro La verità ci renderà liberi

Giovedì 10 lo scrittore e autore televisivo Cristoforo Gorno dialogherà con Elsa Flacco sulle sue Cronache dall’antichità

Venerdì 11 l’attore teatrale e autore per l’infanzia Fabio Di Cocco presenterà insieme a Elsa Flacco il suo ultimo libro Le più belle favole di Collodi

Sabato 12 chiuderà la rassegna la parola poetica di Erika Di Felice con il suo Sulle labbra del silenzio, dialogando con Antonio Altorio.

Le dirette di Leggere Pagine in Pillole saranno trasmesse sulla pagina Facebook della Fondazione San Nicola Greco; le registrazioni saranno reperibili sul Canale YouTube della Fondazione.

Download in PDF©