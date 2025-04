FESTA DEL PERDONO A ORTONA: L’ATLETA FEDERICA BRUNI SCELTA COME DAMA DELLE CHIAVI D’ARGENTO

ORTONA – È Federica Bruni, ortonese, classe 2001, la Dama delle Chiavi d’Argento 2025 nel corteo storico in occasione della festa del Perdono di Ortona (Chieti). Bruni è un’atleta con un ricco curriculum: dal 2015 fa parte della Nazionale Italiana di Pallavolo Sorde nel ruolo di libero, disputando numerose competizioni internazionali. Nel suo palmares 1 oro, 4 argenti, e 1 bronzo conquistati nei campionati europeo, mondiale e Deaflympics.

Laureata all’Università di Ferrara in Scienze Motorie, dopo un master RIED “Rieducazione funzionale, posturologia, ergonomia e biomeccanica applicate” all’Università di Padova sta proseguendo i suoi studi, per conseguire la laurea magistrale. Tra i riconoscimenti che ha ricevuto c’è la medaglia d’oro al valore atletico dal C.I.P., Comitato italiano paralimpico,conferitale nel marzo 2023, quale riconoscimento dei risultati sportivi raggiunti. Nel 2024 ha ricevuto il premio C.I.P. “Filippo Mondelli – Atleta Eccellente, Eccellente Studente”. “Una scelta, quella dell’Amministrazione comunale – si legge in una nota- che intende valorizzare l’impegno di tutti quei giovani che, come Federica, portano avanti con sacrificio e tenacia il proprio percorso personale, sportivo o di studi, cercando di realizzare al meglio le proprie passioni”.