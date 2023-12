FESTA DEL SOCIALE: QUARESIMALE, DOMANI A ROSETO BILANCIO E PROSPETTIVE FUTURE

ROSETO DEGLI ABRUZZI – La Regione Abruzzo, in particolare l’Assessorato al Sociale, chiama a raccolta gli operatori del Terzo Settore, proprio nel pieno delle festività natalizie e di fine anno, per fare il punto delle azioni messe in campo negli ultimi cinque ed illustrare, in un clima di condivisione, le prospettive future.

È in programma per domani, 27 dicembre, alle ore 17, presso la sala conferenze dell’hotel Roses a Roseto degli Abruzzi (Teramo) l’evento dal titolo “La Festa del Sociale: bilancio e prospettive future dell’azione della Regione Abruzzo a sostegno dei più fragili”.

Esperti del settore, dirigenti regionali e l’assessore regionale al Sociale, Pietro Quaresimale, dibatteranno, entrando nel merito, sullo stato dell’arte di un mondo molto complesso da leggere e delicato per fragilità di persone e famiglie.

“Abbiamo voluto celebrare la Festa del Sociale proprio in concomitanza della ricorrenza del Santo Natale per tracciare un bilancio ed indicare la via futura in un clima di spiritualità, condivisione e serenità proprie di questo periodo – ha spiegato l’assessore Quaresimale -. È innegabile che negli ultimi cinque anni un settore spesso abbandonato a se stesso è stato centrale per la Giunta regionale. Certo, si può fare di più, per questo ne parleremo direttamente con esperti ed addetti ai lavori”.

Nel parterre tutti i rappresentati dell’associazionismo. L’evento sarà aperto da una esibizione di “Fuori posto”, uno spettacolo di rappresentazione sull’inclusione sociale.