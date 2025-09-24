“FESTA DEL SOLCO DRITTO”: GIOIA DEI MARSI CELEBRA AGRICOLTURA E RURALITA’

GIOIA DEI MARSI – Domenica 28 settembre Gioia dei Marsi (L’Aquila), comune già insignito del riconoscimento nazionale Spiga Verde e simbolo di ruralità d’eccellenza, ospiterà la “Giornata dell’Agricoltura” e la seconda “Festa del Solco Dritto”, manifestazione che, come ricorda il primo cittadino del borgo marsicano, Gianluca Alfonsi, “intende celebrare il legame profondo tra la comunità, il lavoro dei campi e la tradizione agricola, intrecciando memoria storica, innovazione e prospettive di sviluppo”.

“Gioia dei Marsi si conferma sempre di più – aggiunge il sindaco in una nota – una terra feconda e generosa, un territorio straordinario che custodisce il seme di una ruralità autentica. In questa giornata non celebriamo soltanto i frutti della nostra agricoltura, ma rinnoviamo un patto con la storia e con l’identità delle nostre genti. Qui, dove l’aratro ha disegnato solchi diritti e il sudore dei contadini ha tracciato destini, si leva un inno al lavoro onesto, alla fatica quotidiana che diventa ricchezza comune e dignità collettiva. È un omaggio alla memoria dei padri e un dono alle nuove generazioni, affinché il valore della terra non sia mai dimenticato ma anzi sia custodito come promessa di vita e di sviluppo. Gioia dei Marsi vuole continuare a essere faro di ruralità d’eccellenza, esempio per la Marsica e tutte le aree interne, testimonianza che la bellezza e la prosperità nascono laddove l’uomo sa custodire la sua terra con rispetto e passione”.

La giornata si aprirà alle 9 con l’esposizione in piazza della Repubblica di prodotti ottenuti dalla trasformazione degli ortaggi fucensi, realizzata in collaborazione con le principali aziende del comprensorio marsicano. Saranno presenti moderne macchine agricole, tartufi e derivati, vini ed eccellenze abruzzesi, insieme ad antiquariato, merletti e alla tradizionale tombolata delle tipicità regionali.

Alle 16 sarà la volta della rievocazione della pratica del solco dritto e della sfilata in costumi d’epoca, che riporteranno in vita gesti e atmosfere della civiltà contadina. Alle ore 18.30 si terrà il convegno aperto dal titolo “Made in Italy Bio – Strategia nazionale agricola per le aree interne”, con la partecipazione del sottosegretario di Stato all’Agricoltura Luigi D’Eramo, il vice presidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, l’assessore regionale alle Aree Interne Mario Quaglieri, il direttore generale del Ministero dell’Agricoltura, Eleonora Iacovoni, il direttore scientifico di Marsicaland, Ernesto Di Renzo.

La manifestazione si concluderà alle ore 22 con lo spettacolo di ‘Nduccio.