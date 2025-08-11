FESTA DEL TARTUFO A SANTE MARIE: DUE GIORNATE PER VALORIZZARE IL “DIAMANTE NERO” D’ABRUZZO

SANTE MARIE – Il borgo di Sante Marie (L’Aquila) è pronto a celebrare il tartufo con una festa dedicata ai sapori di stagione.

L’evento, in programma sabato 16 e domenica 17 agosto, propone un percorso enogastronomico e culturale per valorizzare il “diamante nero” del territorio.

La manifestazione prenderà il via nel cuore del paese sabato 16 agosto alle 18 con una tavola rotonda sulle nuove normative che regolano il mondo del tartufo.

A seguire, alle 19:30, è prevista l’apertura di un’enoteca a cura di Assomarso, dove le degustazioni saranno incentrate sulle migliori etichette abruzzesi, e degli stand gastronomici dove la cena, curata da chef locali, offrirà un menù completo a base di tartufo, dagli antipasti ai secondi piatti.

Domenica 17 agosto la giornata si aprirà con un’esperienza sul campo: alle 11:30 si svolgerà una dimostrazione di cerca al tartufo con cani nel Parco del Donatore.

L’attività sarà seguita da un pranzo tradizionale, anch’esso preparato da chef locali con un menù a base di tartufo, e accompagnato dai vini d’Abruzzo.

La serata si aprirà invece alle 19:30 con un brindisi in enoteca, degustazioni, cena e il concerto dei Jam Soldiers.