FESTA DELLA DONNA, A COLONNELLA TARGHE SIMBOLICHE IN RICORDO DELLE VITTIME DI FEMMINICIDIO

COLONNELLA – L’8 marzo di ogni anno in tutto il mondo si celebra la Giornata internazionale dei diritti della donna per ricordare le conquiste sociali, politiche ed economiche della donna e per non dimenticare le discriminazioni e le violenze di cui sono state o sono ancora vittime, sia da un punto di vista fisico che psicologico. Per il 2021, la Commissione pari opportunità e l’intera Amministrazione comunale di Colonnella vogliono rendere omaggio al mondo femminile con un gesto fortemente evocativo: in vista dell’8 marzo, presso il porticato di fronte all’attuale sede del Comune, sono state simbolicamente esposte 11 targhe con nomi di vie dedicate a donne vittime di femminicidio. Il luogo scelto è lo stesso in cui nel 2018 è stata posta la panchina rossa, simbolo della violenza contro le donne.

11 sono i femminicidi che si contano in Italia dal 1 gennaio 2021, e sono proprio i nomi di quelle 11 donne ad essere stati scelti per rendere onore al ricordo delle vittime di femminicidio. Le targhe simboliche, “non ufficiali”, con i loro nomi e cognomi, avranno l’importante obiettivo di attirare l’attenzione dei passanti e spingere tutti alla riflessione.

L’iniziativa è stata promossa e realizzata dalla Commissione pari opportunità di Colonnella che funge da “osservatorio permanente” nell’Amministrazione su questioni inerenti il mondo femminile.

“Il ruolo di quelle targhe di vie con nomi di donne vittime di femminicidio serviranno a ricordare alla cittadinanza e a tutti noi che la violenza sulle donne si supera partendo dalla consapevolezza e dal ricordo”, dichiarano dalla Commissione pari opportunità. “E questa iniziativa ha un valore particolarmente significativo in un periodo di pandemia perché, se aumentano le distanze sociali, c’è il pericolo sempre più concreto che ad aumentare sia anche l’indifferenza”, concludono.

“L’iniziativa di affissione di queste targhe prende vita negli stessi giorni in cui a Colonnella sono in corso i lavori per la nuova toponomastica. E proprio la toponomastica ha in qualche modo offerto lo spunto per quello che vuole essere un omaggio esclusivo ed evocativo per ricordare e rivendicare il ruolo della donna nella nostra società”, ricorda l’Amministrazione comunale.

