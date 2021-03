FESTA DELLA DONNA, SOROPTIMIST L’AQUILA E CARABINIERI INAUGURANO “LA STANZA TUTTA PER SE'”

L’AQUILA – Il Soroptimist Club L’Aquila in collaborazione con il comando provinciale dei Carabinieri, domani 8 marzo, nella Giornata mondiale dedicata alla Donna, alle ore 10. 30 inaugurerà “La Stanza tutta per sé” presso la caserma dei Carabinieri dell’Aquila, situata in Via Beato Cesidio.

Un luogo arredato dall’associazione, riservato ed accogliente, dedicato alle donne e a tutte le vittime di violenza, con l’obiettivo di sentirsi sostenute nel delicato momento della denuncia di abusi, maltrattamenti e atti persecutori.

Al taglio del nastro, con una cerimonia sobria e significativa, parteciperà il prefetto, Cinzia Torraco, il presidente della Corte di Appello, Fabrizia Ida Francabandera, il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale, Roberta D’Avolio, il comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Nazareno Santantonio e la presidente del Club Soroptimist Francesca Pompa.

