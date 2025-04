FESTA DELLA LIBERAZIONE: IL 25 APRILE LE SEDI DEL MUNDA L’AQUILA APERTE GRATIS AL PUBBLICO

L’AQUILA – In occasione dell’80° anniversario della Liberazione, il 25 aprile 2025, le sedi del Museo Nazionale d’Abruzzo dell’Aquila saranno aperte gratuitamente al pubblico con le consuete modalità di ingresso: il bastione est del Castello, che ospita lo scheletro fossile del Mammut, dalle ore 9.30 alle 18.30 (ultimo ingresso alle ore 18); la sede del MuNDA in via Tancredi da Pentima (ex Mattatoio) dalle ore 8.30 alle 19.30 (ultimo ingresso alle ore 19). Prenotazione obbligatoria per gruppi costituiti da più di 20 persone all’indirizzo e-mail mn-abr.urp@cultura.gov.it

Il biglietto è unico e valido per la visita nella stessa giornata del bastione est e del Museo Nazionale d’Abruzzo con sede in Via Tancredi da Pentima. Saranno inoltre aperti al pubblico con ingresso gratuito l’Anfiteatro e il Teatro del Parco Archeologico di Amiternum con i seguenti orari: Anfiteatro dalle ore 8.30 alle 19.30 Teatro dalle ore 8.30 alle 13.30. Sarà possibile partecipare alle visite guidate del Museo Nazionale d’Abruzzo e del Mammut nel bastione est del Castello cinquecentesco condotte a cura del personale del Museo dietro prenotazione da effettuare telefonicamente al numero 0862.28420.

I biglietti di accesso al Museo Nazionale d’Abruzzo possono essere acquisiti direttamente in biglietteria oppure sul portale dei Musei italiani al link www.museiitaliani.it o sull’app Musei Italiani.