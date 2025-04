L’AQUILA – Non solo cerimonie istituzionali, convegni e dibattiti, ma anche passeggiate, biciclettate ed eventi culturali: tante le iniziative in programma in tutto l’Abruzzo per oggi 25 aprile, per celebrare l’ottantesimo anniversario della Liberazione, festa nazionale della Repubblica Italiana, che si celebra ogni 25 aprile per commemorare la liberazione d’Italia dall’occupazione nazista e dal fascismo, a coronamento della resistenza italiana al nazifascismo.

È un giorno fondamentale per la storia d’Italia, come simbolo della lotta condotta dai partigiani e dall’esercito a partire dall’8 settembre 1943, giorno in cui gli Italiani seppero dell’armistizio di Cassibile, appena firmato con gli Alleati.

Un 25 aprile, segnato anche dalle polemiche, dopo che il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, di Fratelli d’Italia, per la concomitanza con il lutto nazionale di cinque giorni proclamato per la morte di Papa Francesco lunedì scorso, ha chiesto di celebrare la festa della Liberazione “con sobrietà”. Musumeci ha poi precisato che si trattava di un invito rivolto in generale a tutti gli eventi pubblici.

Ma la polemica è divampata e il Pd ha annuncia seccamente che sospenderà le attività del partito solo per tre giorni, fino al 24 aprile e ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein alla commemorazione di Papa Francesco a Montecitorio. “La scomparsa di papa Francesco ci priva di una voce significativa che ha saputo interrogare credenti e non credenti, merita il nostro cordoglio; quello che non merita è l’ipocrisia di chi non ha mai dato ascolto ai suoi appelli ed oggi cerca di seppellire nella retorica il suo potente messaggio, di chi deporta i migranti, toglie i soldi ai poveri, nega l’emergenza climatica e nega le cure a chi non se le può permettere”

Angelo Bonelli di Avs ha rincarato la dose: “Sobrietà? Musumeci rilascia dichiarazioni assurde: il 25 aprile non è una festa in discoteca o un happy hour, ma il giorno in cui si ricorda la Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, grazie alla Resistenza che ci ha poi condotti alla democrazia. È proprio grazie a quella Resistenza che oggi celebriamo il 25 aprile. Oggi, Musumeci, ministro del governo Meloni, ha perso un’occasione per tacere”.

I radicali hanno parlato di “ennesimo sintomo di uno stato teocratico”. Nessun commento dai 5 stelle.

In ogni caso diversi Comuni, hanno deciso di cancellare o limitare le celebrazioni, o anche solo l’accompagnamento musicale, tra cui quello rappresentato da “Bella ciao”, canzone della Resistenza partigiana che però viene considerata ‘divisiva’ dalla destra.

In Abruzzo, a Pescara, ad esempio, la consueta cerimonia promossa dalla Prefettura in piazza Garibaldi prenderà il via alle ore 10 e, “in adesione al lutto nazionale a seguito della scomparsa del Sommo Pontefice Francesco, si svolgerà in modo sobrio e consono alla circostanza”. A Teramo gli eventi, considerato il lutto nazionale sono stati rimodulati. Le iniziative di carattere istituzionale previste per domani sono state confermate, mentre quelle di carattere musicale sono state rinviate al 29 aprile.

L’AQUILA

Il Comune dell’Aquila, in collaborazione con la Prefettura, le principali istituzioni locali e le associazioni, ha organizzato una serie di appuntamenti celebrativi. Questo il programma delle celebrazioni: ore 09:00, Piazzale ex stabilimento Thales Alenia, omaggio ai caduti della Banca d’Italia; ore 09:30, piazza IX Martiri, omaggio ai nove martiri aquilani; ore 10:15, Filetto, omaggio ai martiri di Filetto; ore 10:30, Villa Comunale dell’Aquila, omaggio al monumento ai caduti; ore 10:30, Preturo, Piazza Falconi, omaggio ai caduti; ore 11:00, Onna, omaggio ai martiri di Onna: ore 11:30, caserma Pasquali Campomizzi, omaggio al luogo del sacrificio dei nove martiri aquilani.

In occasione dell’80° anniversario della Liberazione, il 25 aprile 2025, le sedi del Museo Nazionale d’Abruzzo dell’Aquila saranno aperte gratuitamente al pubblico con le consuete modalità di ingresso: il bastione est del Castello, che ospita lo scheletro fossile del Mammut, dalle ore 9.30 alle 18.30 (ultimo ingresso alle ore 18); la sede del MuNDA in via Tancredi da Pentima (ex Mattatoio) dalle ore 8.30 alle 19.30 (ultimo ingresso alle ore 19). Prenotazione obbligatoria per gruppi costituiti da più di 20 persone all’indirizzo e-mail mn-abr.urp@cultura.gov.it

Alle 17 c’è poi l’iniziativa “Scendi in piazza manifesta il tuo dissenso!” a Casematte nell’ex ospedale psichiatrico di Collemaggio, con concerto finale Stepper, Dub con Breddas future.

CHIETI

Il Comune di Chieti, insieme alla sezione Anpi “Alfredo Grifone” e a una vasta rete di associazioni cittadine, promuove un ricco calendario di iniziative per celebrare il 25 aprile, che vedrà coinvolti luoghi simbolici della città come il Largo Martiri della Libertà, l’Auditorium Cianfarani, la Sala Polivalente del Museo Civitella, il Teatro Marrucino, fino agli spazi associativi e culturali come l’Arci Fictio.

Questo il programma: ore 9.0o, Largo Martiri della Libertà: Mostra sulla Resistenza e sulla Banda Palombaro; ore 10.00, Celebrazione del 25 aprile a cura della Prefettura, ore 11.00, passeggiata e distribuzione della Costituzione alla cittadinanza; ore 17.00 – Foyer Marrucuno. Presentazione del libro Pagine e Storie di cronaca di Filippo Paziente; re 17.30 – Sala Polivalente Museo Civitella: Presentazione del libro “Quando il grano maturò” e incontro con gli autori; ore 21.00, auditorium Cianfarani: Spettacolo teatrale “Quando il grano maturò”, a cura del collettivo teatrale CuntaTerra, ispirato a vicende locali di lotta e libertà, ore 21.30 al circolo Arci Fictio: Live concert del gruppo “De Bulgakov”, in chiusura di giornata.

PESCARA

A Pescara alla presenza del Prefetto Flavio Ferdani, delle massime Autorità civili, militari e religiose, dei rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e d’arma, si tiene la cerimonia commemorativa alle ore 10.00 in Piazza Giuseppe Garibaldi.

In adesione al lutto nazionale proclamato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a seguito della scomparsa del Sommo Pontefice Francesco, la manifestazione si svolgerà in modo sobrio e consono alla circostanza.

Nel corso della cerimonia le Onorificenze “Al merito della Repubblica Italiana”, conferite con decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 2025, ad alcuni cittadini benemeriti della Provincia, per essersi distinti con impegno e qualità professionali nel proprio ambito lavorativo o per aver operato con particolari fini sociali e umanitari.

Annullato per il tempo incerto, dalla Cgil l’appuntamento alla ex Caserma Di Cocco con un programma che prevedeva alle ore 13:00 il pic-nic della Liberazione; alle 15:30 il Critical Mass e il torneo di calcio a 5 della Liberazione. Alle ore 17:00 il dibattito con la segretaria nazionale Cgil, Lara Ghiglione e dalle ore 20:00 musica dal vivo e dj set.

TERAMO

A Teramo gli eventi, considerato il lutto nazionale per a scomparsa di Papa Francesco, sono stati rimodulati. Le iniziative di carattere istituzionale previste per domani sono state confermate, mentre quelle di carattere musicale sono state rinviate al 29 aprile. Presso la Casa del Patto per la Lettura, via G. Carducci 11, alle ore 8:30 previsto un intervento dello scrittore Antonio Scurati che chiuderà la maratona della lettura iniziata ieri. Alle 9:45 partirà il corteo da Largo Madonna delle Grazie. Alle 10:45 in Piazza Orsini lo svelamento delle pietre d’inciampo dedicate ai martiri di Sella Ciaretti. Alle 11:00 in viale Mazzini gli interventi istituzionali presso il Monumento ai Caduti di tutte le guerre.

Il calendario è promosso al Comune in collaborazione con la Provincia, l’Anpi, il Braga, l’Università di Teramo, il Dms, il Liceo Classico Melchiorre Delfico, la Biblioteca Delfico, il Patto per la Lettura, il sistema SAI, la cooperativa sociale Medihospes, l’Udu e la Cgil.

MONTESILVANO

A Montesilvano le celebrazioni avranno inizio alle ore 11.30 in piazza Quattrocchi, da dove sfilerà la prestigiosa Fanfara dei Bersaglieri. La sfilata percorrerà le vie cittadine per giungere in piazza Montanelli, cuore pulsante della manifestazione.

Una volta giunta in piazza Montanelli, la cerimonia proseguirà con un momento di profondo significato: il Sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, insieme alle autorità istituzionali presenti, procederà alla deposizione di una corona di alloro presso il Monumento ai Caduti, in onore di coloro che hanno sacrificato la propria vita per la libertà e la democrazia del nostro Paese.

A conclusione della cerimonia, la Fanfara dei Bersaglieri offrirà un concerto in piazza Montanelli, un’occasione per celebrare con la musica questo giorno così significativo per la storia italiana.

VASTO

A Vasto il programma delle celebrazioni inizierà alle ore 9:15 con il raduno dei partecipanti in piazza Rossetti. A seguire, verrà deposto un omaggio floreale ai Caduti della Resistenza al nazifascismo. La cerimonia proseguirà in piazza Caprioli, dove si terrà l’alzabandiera e sarà deposta una corona d’alloro al monumento ai Caduti di guerra.

Successivamente, in via Adriatica, è prevista la deposizione di un omaggio floreale al monumento ai Caduti del mare. Il momento conclusivo della commemorazione si svolgerà in Piazza Brigata Maiella, dove verrà deposta una corona d’alloro ai caduti della Brigata Maiella. Seguiranno gli interventi del sindaco di Vasto, Francesco Menna, del sindaco di Scerni, Daniele Carlucci e del presidente dell’Anpi Vasto, Domenico Cavacini.

Sempre nell’ambito delle celebrazioni per la Festa della Liberazione, sono in programma due spettacoli (a ingresso gratuito) al teatro Rossetti: Il primo, dal titolo “Chiamateci partigiane” si terrà il 27 aprile dalle ore 18. Il secondo, intitolato “O Bella Ciao”, è in programma il 30 aprile dalle ore 18 e vedrà sul palco gli studenti del Pantini-Pudente.

LANCIANO

Una giornata densa di significato quella del 25 aprile a Lanciano, dove la città si stringe attorno al ricordo e alla gratitudine. In occasione della Festa della Liberazione del 1945, sarà infatti celebrata anche la memoria del tragico bombardamento aereo del centro storico del 20 aprile 1944, che causò numerose vittime tra la popolazione civile.

Il programma della cerimonia congiunta si articola in vari momenti commemorativi, distribuiti tra luoghi simbolici della città, a testimonianza della volontà di non dimenticare e di tramandare la memoria storica alle generazioni future. La cerimonia, in forma sobria e contenuta, si svolgerà secondo le disposizioni emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in occasione della scomparsa del Santo Padre.

Questo il programma della cerimonia: ore 10:15, Palazzo degli Studi – lato Piazzale D’Amico , inaugurazione Lapide in ricordo del Bombardamento 20.04.1944 – deposizione fiori; ore 10:45, Piazza San Giovanni, una ugurazione Lapide in ricordo del Bombardamento 20.04.194 e deposizione fiori, ore 11:24, piazza Plebiscito, Torre Civica, deposizione fiori in ricordo delle vittime del Bombardamento 20.04.1944; ore 11:30, piazza Plebiscito, monumento ai Caduti

Festa della Liberazione del 25.04.1945, deposizione corona di alloro.

SAN SALVO

A San Salvo appuntamento alle ore 11, presso il monumento ai caduti per il aduno in delle autorità civili, religiose e militari, Associazioni combattentistiche e d’arma, reduci, scolaresche, associazioni locali. Alle ore 11 benedizione e deposizione della corona, concerto del Complesso Bandistico Città San Salvo.

A seguire, interventi istituzionali di Emanuela De Nicolis, sindaco, Tiziana Magnacca, assessore regionale e presidente del Consiglio Comunale, di rappresentanti dell’Istituto Comprensivo “Gianni Rodari e del Consiglio comunale dei Ragazzi, Scuola secondaria Primo grado Istituto Omnicomprensivo “Mattioli – D’Acquisto”.

PARCO DELLA MAIELLA

Il Parco Nazionale della Maiella, col Patrocinio della Presidenza del Consiglio della Regione Abruzzo, organizza una serie di eventi con una vasta copertura territoriale e temporale in collaborazione con le amministrazioni comunali di Civitella Messer Raimondo, Gessopalena, Guardiagrele, Lama dei Peligni, Orsogna, Ortona, Taranta Peligna e coadiuvati dalla Rete Faro Linea Gustav (Convenzione di Faro – Consiglio d’Europa) e da abruzzoavventure.it.

Il 25 aprile, presso il Sacrario della Brigata Maiella a Taranta Peligna, si terranno le celebrazioni per l’80° anniversario della Liberazione. L’evento, intitolato “Il lungo cammino della Costituzione”, è parte di un progetto interregionale dedicato alla Resistenza.

La giornata avrà inizio alle ore 8:30 con l’apertura della mostra “La Brigata Maiella”, curata dall’Associazione Culturale “Smemoranda” di Sulmona. Alle ore 9:45 è previsto il raduno presso l’arco d’ingresso del Sacrario, seguito, alle 10:00, dal corteo dei gonfaloni dei Comuni e delle Associazioni, accompagnato dalla Fanfara dell’Arma dei Carabinieri. Successivamente si svolgeranno la cerimonia dell’alzabandiera e la deposizione di una corona in onore dei Caduti, con il saluto del Sindaco.

Alle 10:45, gli studenti dell’I.I.S. “Algeri Marino” di Casoli presenteranno l’attività “I luoghi dell’anima tra memoria ed identità storica”. Durante l’intera manifestazione, sono previsti interventi corali e musicali a cura degli alunni dell’I.C. Palena Torricella Peligna.

L’evento si chiuderà con il ricordo delle parole di Domenico Troilo: “Non volevamo cambiare il mondo, volevamo solo vivere in pace”.

La commemorazione è organizzata dall’Associazione Nazionale ex Combattenti “Gruppo Patrioti della Maiella” con il patrocinio di varie istituzioni e associazioni locali.

Nel pomeriggio alle 17:30 Civitella Messer Raimondo “Aspettando Tom Carver”, collegamento da Washington con il nipote del Generale Bernard Low Montgomery visconte di El Alamein. Interverranno il Sindaco di Civitella Messer Raimondo Danilo d’Orazio, Steve Mancini (Console onorario di Pittsburgh), i docenti Antonio Bini, Costantino Felice e Mario Ianieri e Adele Garzarella. Modera Paola De Simone, giornalista.

Sabato 26 aprile alle 09:00 a Gessopalena visite guidate nel paese vecchio e presso il luogo dell’eccidio nazista di Sant’Agata a cura della cooperativa turistica Majella Coop di Lama dei Peligni,

Alle ore 14:30 a Lama dei Peligni visita Guidata al Museo Diffuso della Resistenza presso la sede ANPI, piazza del Comune. A seguire, trasferimento presso il Sacrario di Taranta Peligna “Aspettando l’Arrivo della Sentiero della Libertà”. A cura della Cooperativa Turistica Majella Coop di Lama dei Peligni.

Alle ore 17:30 a Lama dei Peligni presso la sala polivalente “Camillo Cianfarra, tra memoria ed attualità”, presentazione della ristampa del libro “Diario di un emigrato” di Camillo Cianfarra.

Domenica alle ore 09:30: Taranta Peligna – Casoli (CH) “Tappa conclusiva della FreedomTrail” a cura dell’Ass. Sentiero della Libertà di Sulmona. Con la partecipazione degli studenti del Liceo Scientifico “Fermi” di Sulmona (AQ) e degli studenti dell’Istituto Comprensivo “Palena – Torricella”. In collaborazione con ANPI sez. Aventino ed i Comuni della Valle dell’Aventino.

Alle ore 10.00 ad Orsogna presso il teatro Camillo De Nardis: Tavola Rotonda “La Divisione Neozelandese e la Battaglia di Orsogna”. Con Saverio Malatesta (autore dei libri: Orsogna 1943 e La Tigre sulla Linea Gustav). Modera lo scrittore Andrea di Marco, a cura di D’Abruzzo Edizioni Menabò. A seguire visita guidata al “War Museum Gustav Line)” a cura dell’Ass. ERMA.

Ad Ortona alle ore 17:30 presso la Sala Eden Tavola Rotonda su “Wigforce Story” a cura del prof. Antonio Bini. Con Andrea Di Marco (autore di Dicembre 1943, Diari di Guerra e Assolutamente Combattere), Camillo Della Nebbia (giornalista ed organizzatore della corsa “Ortona Challenge, di corsa nella Storia”), e Costantino Felice storico scrittore. In collaborazione con D’Abruzzo Edizioni Menabò. Intermezzi Narrati “Bollettino dalla Linea Gustav” a cura di Domenico Galasso, attore, narratore.

SULMONA

A Sulmona tutti in marcia, in direzione Casoli, con la XXIII edizione del “Sentiero della Libertà-Freedom Trail”. Partenza dal palazzetto dello sport in via XXV aprile per la prima tappa, con arrivo in quel di Campo di Giove. Il cammino sui passi della libertà proseguirà il 26 aprile, con l’arrivo a Taranta Peligna, dopo la sosta al sacrario della Brigata Maiella. Ultimi venti chilometri da coprire, al di là della Gustav, il 27 aprile, quando i marcianti arriveranno in una Casoli in festa. In totale saranno 300 le persone che, spalmate su tre giorni, prenderanno parte al Sentiero. Importante affluenza da parte degli studenti delle scuole, sulmonesi e non solo. In cammino, infatti, ci saranno anche alunni di Casoli, Castel di Sangro, Roma e Lanciano.

Il programma della giornata prevede l’arrivo dei partecipanti a Casoli alle ore 16:30 circa, presso il Terminal Bus sito in Via del Campo Sportivo (ex area Campo Boario). Si proseguirà con la formazione del corteo, accompagnato dal Complesso Bandistico “Salvatore Trovato – Città di Casoli”, nonché dalle Forze dell’Ordine e dalle rappresentanze istituzionali presenti.

Il Corteo si dirigerà verso il Monumento ai Caduti, ove sarà deposta una corona d’alloro in segno di commemorazione e rispetto.

Successivamente, si sfilerà lungo Corso Umberto I, attraversando i principali punti del centro cittadino, fino ad arrivare nei pressi della Sala Polivalente, in via Lame, per i saluti finali ed un momento conviviale con ristoro offerto a tutti i partecipanti, coordinato dalla Protezione Civile “Valtrigno”.

AVEZZANO

Celebrazioni del 25 aprile ad Avezzano con coro dei bambini, tricolore gigante degli Alpini e la storia dell’ex campo di concentramento

Si partirà dal canonico Corteo delle Associazioni d’Arma e delle rappresentanze militari, con raduno previsto alle ore 9 presso l’area sita in via Generale Antonio Gandin. Ancora una volta, è la solida e robusta stretta di mano tra Comune di Avezzano e Unuci territoriale a fare la differenza, dando voce e respiro ad una giornata memorabile, sotto il profilo storico e partecipativo. La città, infatti, sarà teatro di diverse iniziative. Il Corteo, impreziosito dalla presenza del tricolore gigante del Gruppo Alpini di San Pelino, arriverà nei pressi della Chiesa della Madonna del Passo. A seguire, avverrà la deposizione della corona d’alloro al Monumento all’Alpino e, successivamente, al Monumento alla “Libertà di tutti i Popoli”.

Interverranno nel corso della cerimonia, con parole e discorsi rivolti a tutti i presenti, il 1° Capitano Floriano Maddalena, presidente dell’Unuci di Avezzano, il Vescovo della Diocesi dei Marsi, Monsignor Giovanni Massaro e il sindaco della città, Giovanni Di Pangrazio. Il coro di bambini, invece, al termine delle allocuzioni, intonerà l’Inno d’Italia, sventolando la bandiera tricolore. Anche per questa ricorrenza nazionale, i giovani cantanti saranno accompagnati dall’Associazione Bandistica Castelnuovo – Città di Avezzano.

ROSETO DEGLI ABRUZZI

A Roseto degli Abruzzi, in segno di rispetto per il recente lutto nazionale, proclamato per la scomparsa di Papa Francesco, il programma della commemorazione è stato rivisto e si svolgerà in forma solenne ma contenuta, in ottemperanza alle disposizioni del Consiglio dei Ministri.

La giornata celebrativa avrà inizio alle ore 10.30 presso il monumento ai Caduti di tutte le Guerre, situato sul lungomare Roma. La cerimonia si aprirà con l’esecuzione dell’Inno Nazionale, “Il Canto degli Italiani”, seguita dall’Alza Bandiera e dai saluti istituzionali del Sindaco di Roseto, Mario Nugnes, e della Presidente del Consiglio Comunale, Gabriella Recchiuti.

Successivamente, ci si muoverà da lungomare Roma verso Piazza Ponno, per poi proseguire fino a Largo Pierantozzi. In questo luogo, l’Amministrazione Comunale di Roseto degli Abruzzi renderà omaggio ai caduti con la deposizione di un fiore, in un momento di commemorazione solenne interrotto unicamente dal suono del “Silenzio” della tromba.

GIULIANOVA

A Giulianova è prevista l’apertura straordinaria al Kursaal della mostra “Tutto il Mondo di Guareschi” dedicata a Giovannino Guareschi, scrittore, giornalista, umorista, che pagò il suo

convinto antifascismo con la detenzione nei lager tedeschi. Appuntamento dalle 15:30 alle 18:30, con visite guidate alle 16:00 e alle 16:45; in omaggio il catalogo e una pergamena commemorativa.

ATRI

Ad Atri, in provincia di Teramo, alle 11 dalla Scuola Primaria di Viale Umberto I partirà un corteo con autorità civili, militari e cittadini accompagnati dal concerto bandistico “Amici della banda” di Casoli di Atri per arrivare in Piazza Martella dove ci sarà la deposizione della corona. Ci si sposterà poi in Piazza Duchi Acquaviva, per deporre una corona nella Cappella dei Caduti e quindi nella Chiesa di San Liberatore – che si trova nella stessa piazza e che funge anche da sacrario dei Caduti in guerra – sarà celebrata la Santa Messa alle 11,30.

SANTE MARIE

A Sante Marie, in provincia dell’Aquila, si celebra l’80esimo anniversario della Liberazione con una camminata della memoria, una marcia collettiva per ripercorrere gli eventi e ricordare le persone che hanno segnato la storia della libertà italiana.

L’evento prende il via alle 10 da piazza Aldo Moro e si snoderà attraverso otto tappe significative del centro abitato. Durante il tragitto, i partecipanti percorreranno un itinerario che dalla piazza principale condurrà alla Fonte a Monte, per poi ridiscendere verso il centro attraverso via Roma, proseguire lungo corso Garibaldi e concludersi davanti al monumento ai caduti. In ciascuna delle otto soste previste, verranno letti brevi testi – testimonianze, lettere, poesie o brani storici – per dare voce alla memoria e promuovere una riflessione collettiva sui valori della Resistenza e della libertà. Il momento culminante della manifestazione sarà al termine della passeggiata la piantumazione dell’albero della memoria davanti al monumento ai caduti, un gesto simbolico che unisce il ricordo del passato alla speranza per il futuro.

GAGLIANO ATERNO

L’evento del 25 aprile a Gagliano Aterno, in provincia dell’Aquila, insieme alla Libreria Simon Tanner, Radio Antiche Rue e del Collettivo Oops, sosterrà anche il festival Libriganzi 2025.

Appuntamento dalle 10:30 in piazza Kennedy e, a seguire, nel chiostro del convento di Santa Chiara, con letture di brani scelti da In Cammino per la libertà, di Andrea Mattei, Libertà sulla Majella di Uys Krige, Lottavamo per il pane e la libertà di Edoardo Puglielli.

a seguire pranzo sociale e alle 17 poetry slam a cura del collettivo Oops e alle 20 apericena e dj set.

PERETO

Dal 25 aprile al 10 maggio il borgo di Pereto, in provincia dell’Aquila, si trasforma in un laboratorio di memoria e futuro. Il Comune di Pereto e l’Università della Terza Età “Piana del Cavaliere”, con la collaborazione delle associazioni locali, del comune di Colleferro e della Fondazione Giacomo Matteotti, hanno dato vita a un programma di appuntamenti, che trasformeranno il paese in uno spazio vivo di memoria, riflessione e creatività. Le storie di Giacomo Matteotti – politico, amministratore, uomo di ideali – riempiranno i palazzi, riecheggeranno nelle piazze, attraverseranno vicoli e cortili: una narrazione corale, che utilizza il linguaggio dell’arte per parlare al cuore e alla mente di tutte le generazioni. Il programma prevede convegni, mostre d’arte, proiezioni di film, performance musicali e teatrali, presentazioni di libri e opera d’arte dedicate a Matteotti e alla sua storia.

Si inizia oggi alle ore 16.30, nella sala polifunzionale dell’ex convento di Sant’Antonio, con il convegno dal titolo “Il coraggio della democrazia – Dalla grande storia all’intimità familiare”, moderato da Giovanni Porzi.

Alle ore 18.30, a Palazzo Maccafani, ci sarà l’apertura della mostra di arte contemporanea, che potrà essere visitata tutti i giorni, fino al 10 maggio, dalle ore 16.30 alle ore 19. Durante. Domenica 27 aprile, alle ore 16.30, ci sarà il convegno “Matteotti e noi. Una lezione di libertà”. Sabato 3 maggio, alle ore 11, toccherà all’incontro “Matteotti dal Polesine al Parlamento. Documenti e testimonianze”. Sabato 3 maggio, alle ore 17, ci sarà lo spettacolo teatrale “Il processo Matteotti”. Non mancheranno alcuni incontri riservati alle scuole, in programma il 3, il 5, il 7 e l’8 maggio, nella palestra della scuola primaria di Pereto.

PINETO

In occasione dell’80esimo anniversario della liberazione d’Italia, 25 aprile, a Pineto è in programma alle 17 in Largo Sant’Agnese la cerimonia dell’alzabandiera e la deposizione di una corona d’alloro. Alle 17,30 a Villa Filiani sarà inaugurata la mostra fotografica della Resistenza Teramana a cura di ANPI sezione di Pineto e di Antonio Topitti (presidente ANPI sezione di Teramo).

Interverranno il Sindaco di Pineto, Alberto Dell’Orletta, il presidente della Provincia di Teramo, Camillo D’Angelo, il presidente provinciale Anpi Antonio Franchi, lo stesso Topitti, il segretario provinciale ANPI Pino Casalena, Sandro Melarangelo con le sue testimonianze e Rita Trinchieri, presidente ANPI sezione di Pineto. L’ingresso è libero. Sempre l’ANPI Pineto, con il patrocinio del Comune, ha organizzato anche la presentazione di due libri: sabato 26 aprile alle 18 a Villa Filiani si parlerà del volume “Io ricordo” di Paolo Iacone che dialogherà con la giornalista Evelina Frisa e domenica 27 aprile alle 18 negli stessi spazi sarà presentato il libro “La Brigata e la Maiella” di Daniele Astolfi il quale dialogherà con Luca Montingelli.

RAIANO

A Raiano in programma il trekking urbano sui murale dedicati a Umberto Postiglione e disseminati lungo il paese. Appuntamento alle 15:30, presso il Municipio del Comune raianese per il “cammino “Percorso della Pace” dedicato al poeta locale e all’anarchico e antifascista, Carlo Tresca.