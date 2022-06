FESTA DELLA MUSICA 2022, A POGGIO PICENZE APPUNTAMENTO IL 21 GIUGNO CON “NOTE SOTTO LE STELLE”

POGGIO PICENZE – Nell’ambito della rassegna “Festa della Musica 2022”, Poggio Picenze (L’Aquila) aderisce con la prima edizione dell’iniziativa “Note sotto le stelle”.

L’appuntamento è per martedì 21 giugno alle 21.30 in piazza del municipio, in occasione della 28esima edizione della rassegna.

Evento che si tiene da diversi anni in 750 città italiane, nel giorno del solstizio d’estate, la “Festa della musica” ha come tema portante la ripartenza del settore musicale e, quest’anno, è dedicata alla memoria di David Sassoli, presidente del Parlamento europeo scomparso nel mese di gennaio.

A Poggio Picenze approda per la prima volta, grazie alla collaborazione tra istituzioni locali e privati cittadini, accomunati dagli obiettivi di promuovere l’aggregazione dopo due anni di stop imposti dalla pandemia e favorire la percezione della musica come cultura.

“Filo conduttore della serata sarà la contaminazione musicale tra i generi e modi di fare musica – spiega Alberta de Bernardinis, consigliere comunale e tra gli organizzatori dell’evento. Non a caso, le band coinvolte sono tutte provenienti dal territorio e sono espressione di generazioni e stili diversi che, proprio grazie alla musica si incontrano e si confrontano”.

“Siamo felici di poter mettere a disposizione della cittadinanza uno spazio in cui potersi incontrare per fruire, con spensieratezza e serenità, del primo evento di aggregazione estivo organizzato in paese – aggiunge il sindaco di Poggio Picenze, Antonello Gialloreto –. Abbiamo intuito sin da subito la qualità della proposta e la serietà dell’organizzazione e siamo convinti che sia necessario ripartire pensando innanzitutto alla comunità che, in questo modo, potrà cogliere l’opportunità per dare il via ufficialmente alla bella stagione nel segno della musica e della cultura”.

Il programma dell’iniziativa, patrocinata dal Comune di Poggio Picenze e a ingresso libero, prevede infatti musica live e proporrà un repertorio di pop rock, beatbox, jazz, funk, rock, fino al blues. Ad esibirsi saranno i gruppi “Alieni”, “SindiKessaund” e Simone Cerasoli, in arte Simest“. La serata, inoltre, si concluderà con dj set per i più giovani.

“Mi sento di ringraziare le band che si esibiranno gratuitamente – dice ancora De Bernardinis -, oltre a tutti coloro che, a vario titolo, hanno collaborato per la riuscita della serata. Siamo certi che, negli anni, ‘Note sotto le stelle’ diventerà un appuntamento fisso per il nostro territorio”.