FESTA DELLA MUSICA: A POGGIO PICENZE APPUNTAMENTO IL 21 GIUGNO CON IL “PIRATE MUSIC FEST”

POGGIO PICENZE – Nell’ambito della “Festa della Musica 2023”, Poggio Picenze (L’Aquila) aderisce con la prima edizione dell’iniziativa “Pirate music fest”.

L’appuntamento è per martedì 21 giugno, a partire dalle 17.30, presso l’anfiteatro del paese, struttura adiacente a Piazza Salvatore Massonio, meglio conosciuta come Piazza Rosa.

Evento che si tiene da 29 anni in 750 città italiane, nel giorno del solstizio d’estate, la “Festa della musica” ha stavolta come tema portante la sicurezza del dopo concerto e la particolare attenzione per l’ambiente.

Grazie alla collaborazione tra istituzioni, associazioni locali e privati cittadini accomunati dagli obiettivi di promuovere l’aggregazione e favorire la percezione della musica come cultura, a Poggio Picenze approda quest’anno con una nuova veste a tema piratesco e più orientata al goliardico, proprio con l’obiettivo di coinvolgere persone di tutte le età.

Il programma dell’iniziativa, organizzata da alcuni giovani del paese attivi nel sociale, in collaborazione con l’associazione “Frequenze, e patrocinata dal Comune di Poggio Picenze, è infatti a ingresso libero. Prevede inoltre musica live e proporrà un repertorio variegato e adatto a tutti. Si partirà con un concerto dei ragazzi della scuola di musica Uem, seguiti poi dalle band “Trio Fontecchio”, “Villains”, “Il nome è puramente indicativo e, più tardi, sessione beatbox di Simone Cerasoli, in arte “Simest”. L’evento si concluderà con dj set per i più giovani, che avranno la possibilità di aderire al contest del “miglior costume pirata”, con premio a sorpresa.

Presente inoltre nel corso della serata, lo stand gastronomico Il Bivacco dell’associazione Frequenze che, per l’occasione, inserirà nel proprio menù il Panino del pirata, a edizione limitata, oltre al consueto bar per la somministrazione delle bevande.

IL PROGRAMMA

ore 17.30: concerto dei ragazzi scuola di musica e canto Uem

ore 18.30: esibizione del “Trio Fontecchio”

ore 21: esibizione dei “Villains”, Queens of the stone age tribute band

ore 22: esibizione “Inèpi – Il nome è puramente indicativo” il nome è puramente indicativo

ore 23: sessione beatbox “Simest”

ore 23.30: dj set con Dj Haine