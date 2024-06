FESTA DELLA MUSICA 2024: CONCERTI NELLA SEDE DEL CONSERVATORIO ALL’AQUILA

L’AQUILA – Domani, 21 giugno, per tutta la giornata la sede aquilana di Via Savini si riempirà di note e suoni nello spirito che anima questo avvenimento che si celebra in tutta Europa. Sarà un incontro di generi musicali dal titolo ‘la Prima orchestra siamo noi’ perché questa edizione è dedicata alla storia e alla tradizione della Bande Musicali.

Il corpo docente e tutti gli studenti del conservatorio aquilano saranno coinvolti in una serie di concerti gratuiti che creeranno un evento unico a partire dalle 10 del mattino e fino a sera.

Tutte le scuole dell’istituto saranno coinvolte nel dare vita a sedici concerti dal vivo e gratuiti che si svolgeranno in tutti gli spazi: nell’atrio, nell’auditorium, nella cavea esterna, nell’aula magna e in altre aule. Previsto anche un fuori programma a Sulmona (L’Aquila) nell’Abbazia di Santo Spirito al Morrone dove il quartetto “I Solisti del Casella, concertisti e docenti del Conservatorio, daranno vita ad uno spettacolo dal titolo ‘Viaggio nella musica tradizionale. Il progetto nasce dall’idea di fare riscoprire e raccontare i repertori di tante musiche del mondo’.

“Il ‘Casella’ è lieto di invitare tutti a unirsi a noi per una giornata speciale dedicata alla musica, all’arte e alla creatività – spiega il Direttore Claudio Di Massimantonio – Celebriamo il solstizio d’estate con una serie di performance coinvolgenti e ispiranti, evidenziando il talento dei nostri studenti e la dedizione dei nostri docenti. In questo momento più che mai, con la sua capacità unica di toccare il cuore e l’anima, la Musica deve infonderci il suo potere straordinario di redimere le anime dei popoli e di trascendere le barriere linguistiche e culturali. Con il suo linguaggio universale che tutti possono comprendere promuove la comprensione reciproca e la pace. Conserva le storie e le tradizioni dei popoli, fungendo da ponte tra il passato e il presente”.