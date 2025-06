FESTA DELLA MUSICA 2025 A FOSSACESIA: DOMANI AL TEATRO DEGLI ULIVI

FOSSACESIA – Saranno nove tra gruppi e artisti a esibirsi domani, 20 giugno a partire dalle ore 19.30, nella suggestiva cornice del Teatro degli Ulivi lungo il Viale di San Giovanni in Venere, in occasione dell’edizione 2025 della Festa della Musica.

L’evento, promosso dal Ministero della Cultura e organizzato dal Comune di Fossacesia (Chieti), si svolge ogni anno in tutta Europa in concomitanza con il solstizio d’estate e celebra la musica in tutte le sue forme. Tutti i concerti sono gratuiti e ogni artista potrà liberamente esprimere il proprio genere musicale.

Sul palco saliranno: Marasma, Tony + Gio, Duo Guccini, Lara Farina, Gian Marco Garofalo, Aironi, 5 Cento, Adriana Di Paolo e Marco Di Carlantonio.

“La Festa della Musica rappresenta uno degli eventi culturali più significativi dell’anno, capace di unire l’arte musicale alle bellezze del nostro territorio – afferma in una nota il sindaco Enrico Di Giuseppantonio –. Quest’anno abbiamo scelto di valorizzare il Teatro degli Ulivi, una realtà che sta portando risultati importanti e che già ospita in questi giorni con successo ‘La Traviata’. Ringrazio Emilio Marcucci e tutta la Fondazione per l’ospitalità e la disponibilità”.

“Una manifestazione ormai consolidata che valorizza la pluralità delle espressioni musicali, offrendo a ciascun artista la possibilità di esprimersi liberamente – aggiunge l’assessore alla Cultura, Maura Sgrignuoli – Un’occasione che coinvolge cittadini e visitatori in un’esperienza condivisa di musica e bellezza”.