FESTA DELLA MUSICA 2025: PER EVENTO DI FONTECCHIO DEL 21 GIUGNO AL VIA CALL PER MUSICISTI 

L’AQUILA – Anche quest’anno, su iniziativa dell’associazione La kap, tornerà a Fontecchio, paese della valle subequana in provincia dell’Aquila, sabato 21 giugno, la Festa della Musica, evento internazionale nato nel 1982 in Francia, che si tiene ogni anno in più di 120 nazioni in tutto il mondo. In Italia.

Fontecchio si trasformerà ancora una volta in un palcoscenico a cielo aperto, e il tema della festa è infatti “I mestieri della musica”, quindi non solo concerti ma anche laboratori, mostre e conferenze, tutte le attività che celebrano insomma l’universo musicale.

L’associazione La Kap lancia dunque una call rivolta a musicisti, band, solisti ma anche a tutti i professionisti del settore musicale, come liutai, tecnici, storici, danzatori, insegnanti, e chiunque faccia della musica il proprio mestiere, per invitarli a partecipare e condividere una passione e un talento, per celebrare la musica in tutte le sue forme e portare armonia e bellezza nel cuore delle montagne d’Abruzzo.

La scadenza delle iscrizioni è quella del 30 aprile, utilizzando il seguente form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsyft1scHXKL8oQ2SeIWRwS1vXs43X72DDYeJ0lROgF2Wb1g/viewform?usp=sharing

per info: +39 328 333 6786