FESTA DELLA MUSICA: A POGGIO PICENZE ENSI IN CONCERTO

POGGIO PICENZE – L’icona del freestyle Ensi arriva a Poggio Picenze (L’Aquila), in occasione della terza edizione dell’iniziativa “Pirate Music Fest”, organizzata per questa sera nell’ambito della Festa della Musica 2025.

Evento che si tiene da circa 30 anni in 750 città italiane, nel giorno del solstizio d’estate, la “Festa della musica” ha stavolta come tema portante “La prima orchestra siamo noi”, con le strade, le piazze, i teatri, gli aeroporti, gli ospedali e i musei di tutta Italia che si animeranno per offrire una preziosa esperienza collettiva.

A Poggio Picenze l’iniziativa è stata resa possibile anche quest’anno grazie alla collaborazione tra istituzioni, associazioni locali e privati cittadini accomunati dagli obiettivi di promuovere l’aggregazione e favorire la percezione della musica come cultura.

La serata prenderà il via a partire dalle ore 17 la struttura dell’anfiteatro del paese, adiacente a piazza Salvatore Massonio.

Prima della vera e propria serata musicale, si svolgeranno due laboratori per grandi e piccini: il primo organizzato insieme all’associazione Nati nelle Note, indicato per bambini e ragazzi di tutte le età sul tema dell’educazione musicale, il secondo è un laboratorio di Street Art a cura dell’associazione Orbeat.

Il primo ospite della serata sarà Muffa, trio tutto aquilano di musica sperimentale nato da un’idea di Marco, che è da poco uscito con un nuovo EP.

Successivamente, la Slammer Sound Crew, gruppo hip hop che porta il nome della nostra città in giro per i palchi nazionali e non solo. Formazione al completo e grinta da vendere.

A seguire, sarà la volta di Ensi, artista dalla carriera ventennale di successo, da poco apparso su Netflix nei panni di giudice nel programma “Nuova Scena”.

L’evento è totalmente gratuito, accessibile a tutti ed ecosostenibile. Durante tutta la durata dell’evento sarà possibile consumare bevande e specialità tipiche abruzzesi presso i food truck presenti: Il Bivacco e Magnaqui. A disposizione anche un ampio parcheggio nell’area limitrofa ai concerti.