FESTA DELLA REPUBBLICA: L’ABRUZZO OSPITE D’ONORE ALL’AMBASCIATA ITALIANA A MADRID

MADRID – La giornata di più alto profilo istituzionale per i rappresentati di Regione Abruzzo in missione a Madrid sarà quella di domani.

In questo 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana, l’orgoglio nazionale e regionale sarà celebrato in territorio italiano in Spagna, dentro gli splendidi giardina di Palazzo de Amboage, sede dell’Ambasciata Italiana.

Il programma della giornata.

Il cerimoniale si apre con gli appuntamenti istituzionali previsti già dalla mattina, tutti sotto l’egida dell’Ambasciatore Giuseppe Buccino Grimaldi.

Alle 10:15 il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, e il vicepresidente di Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, incontreranno il Director General de Relaciones Internacionales, José Herrera, membro dell’Ayuntamiento de Madrid, il comune del capoluogo iberico.

Alle 11.30 appuntamento con il Viceconsejero de Presidencia y Administración Local, José Antonio Sánchez Serrano, alla Comunidad de Madrid, una delle 17 comunità autonome spagnole, un ente paragonabile alle regioni italiane.

Alle 12.30 conferenza stampa, rivolta ai media spagnoli, presso il Consolato Generale.

Alle 19.30 la celebrazione della Festa della Repubblica Italiana presso i giardini della residenza dell’Ambasciatore.