FESTA DELLA REPUBBLICA, LE CELEBRAZIONI ALLA VILLA COMUNALE DELL’AQUILA

L’AQUILA – Si è svolta questa mattina, presso la consueta sede della Villa Comunale dell’Aquila, la manifestazione celebrativa in occasione del 75° anniversario della Proclamazione della Repubblica.

In ragione delle misure di precauzione adottate per il contenimento ed il contrasto dell’epidemia in atto da Covid-19, la manifestazione si è tenuta con le necessarie limitazioni e non ha previsto l’usuale schieramento dei reparti in armi interforze.

Alla cerimonia sono intervenuti il governatore della Regione Abruzzo Marco Marsilio, ; il sindaco della città dell’Aquila Perluigi Biondi, i sindaci e rappresentanti dei comuni della provincia e dell’amministrazione provinciale; i vertici delle Forze dell’Ordine, dell’Esercito e dei Vigili del fuoco e l’arcivescovo metropolita cardinale Petrocchi.

La manifestazione, attraverso la quale si inteso rinnovare la fedeltà alla Costituzione ed ai valori sui quali è fondata la nostra convivenza civile, ha previsto: l’Alzabandiera, sulle note dell’Inno Nazionale a cura del locale Conservatorio Statale di Musica; la deposizione di una corona al Monumento ai caduti; un minuto di silenzio e di raccoglimento; la lettura del messaggio del Ministro della difesa; per concludersi con la lettura, da parte del prefetto Cinzia Torraco, del messaggio del presidente della Repubblica.