FESTA DELLE STAFFETTE E DEI QUARTI ALL’AQUILA: VINCE LA SCUOLA “ALIGHIERI”, IL PALIO ALLA “MAZZINI”

L’AQUILA – Organizzata dall’Atletica L’Aquila si è svolta nel campo di atletica leggera “I. Di Cesare” la 12esima staffetta delle scuole medie di “Miguel e Michela 8×400 metri” e la 7^ staffetta dell’”Arcobaleno 4×100 metri”, quest’ultima per studenti con disabilità.

Di seguito la nota completa.

LA NOTA

A far da contorno ad una vera e propria festa della promozione dell’inclusione e della valorizzazione delle diversità, è stata una serena giornata di sole d’ottobre che ha incorniciato la seconda ed ultima giornata del Corrilaquila con Noi inserita all’interno del progetto #Be ACTIVE, Settimana Europea dello Sport – Giornata Nazionale Usacli, lo Sport che vogliamo, risorsa per le comunità.

Centotrenta gli studenti che hanno partecipato mettendo in campo soprattutto la voglia di condividere insieme una nuova esperienza. Nove le squadre ai nastri di partenza per Staffetta delle Scuole Medie, tra queste la media Patini dell’Aquila partecipante con due squadre, gli istituti comprensivi: “Don Lorenzo Milani” di Pizzoli, di Paganica-L’Aquila con la scuola Celestino V, Dante Alighieri dell’Aquila, “Cesira Fiori” con la scuola di San Demetrio Né Vestini, “Comenio” di Scoppito, con la scuola media di Tornimparte, la scuola media Barbara Micarelli e la media Mazzini dell’Aquila.

Ad aggiudicarsi la staffetta delle Scuole Medie per il secondo anno consecutivo è stata la scuola media Dante Alighieri dell’Aquila, al secondo posto la media Mazzini, che ha conquistato anche il Palio dei Quarti abbinato al quarto di Santa Giusta, portando così il quarto in testa all’albo d’oro con quattro vittorie, terza la media di San Demetrio, quarta la scuola media Comenio di Scoppito, quinta la media Patini sq. B, sesta la media di Paganica, settima la media Micarelli, ottava Patini sq. A, nona la media Don Milani di Pizzoli. Subito dopo è stata la volta della 7^ Staffetta dell’Arcobaleno 4×100 metri su pista, riservata agli studenti con disabilità e loro partner/compagni di scuola.

Tredici le squadre partecipanti divise in tre serie: la S.M. Patini, la S.M. di San Demetrio, l’Atletica L’Aquila con la squadra paralimpica del Progetto Atleticamenteinsieme, l’Istituto Comenio di Scoppito, la S.M. di Paganica, la S.M. di Pizzoli, la media Barbara Micarelli e lo Special Olympics Team L’Aquila. La Staffetta dell’Arcobaleno è stata vinta dall’Atletica L’Aquila: Elisa Nobili, Mattia Curtacci, Erika Bargellini, Giada Di Bonaventura, che ha partecipato con tre squadre, mentre il Palio dei Quarti è stato conquistato dalla scuola media di San Demetrio abbinata al quarto di Santa Maria Paganica: Francesca Coletti, Diletta Di Gregorio, Andrea Di Pasquale Enrico Barone.

La cerimonia di premiazione è stata presenziata da Enrico Melonio Presidente US ACLI

L’Aquila, Luca Tarquini Presidente CSI L’Aquila, Vincenzo Di Cecco Presidente Consulta Sportiva Comunale e Pr. Reg.le FISO.

Classifica 12^ Staffetta delle Scuole Medie 8×400:

1^ S.M. Dante Alighieri: Erika Bargellini, Maria Sole Cococcia, Elisa Nobili, Giorgia Pucci, Melissa Aloisi, Francesco Piccinini, Federico Tarquini, Samuel Critchell.

2^ S.M. Mazzini L’Aquila quarto di S. Giusta: Ginevra Di Marco, Gabriele Santilli, Franco Lolli, Dafne Colantoni, Andrea Colantoni, Riccardo Samueli, Mario Lattanzio, Samuele Di Gaetano.

3^ S.M. San Demetrio: Greta Di Michele, Leonardo Laverga, Francesca Coletti, Elia Giannetti, Aurora Di Stefano, Romaniuk Timofii, Federico Bettini.

4^ S.M. Scoppito quarto di San Pietro: Gioia Diaz, Tommaso Russo, Federico Chinisso, Alessio Giansante, Maria Sole Ambrogelli, Misaele Prescenzo, Loris Pio, Gioele Raparelli. 5^ S.M. Patini sq. B: Sofia Iannella, Thomas Pietrucci, Valeria Renzetti, Nicole Capulli, Sara Spaziani, Beatrice Paolucci, Jose’ Miguel Lorenco Alves, Camilla Desiati.

6^ S.M. Paganica quarto di Santa Maria Paganica: Ilaria Volpe, Davide Ferella, Alessio Tennina, Roberto Ronconi, Eva Sette, Daniil Yaremchuk, Mirko Cecala, Martino Cacio Cure.

7^ S.M. Micarelli: Maria Francesca Cassani, Lorenzo Antonelli, Jacopo Volpe, Luca Nanni, Elisa Ciccone, Nicole Gorla, Asia Di Girolamo, Miranda Banfi.

8^ S.M. Patini A quarto di S. Marciano: Angelica De Simone, Matteo Misiani, Alessandro Tosone, Francesco De Falco, Sara Cericola, Simone Manna, Alessandro Paone, Vlad Cretu.

9^ S.M. Pizzoli: Alessia Martina Baboi, Filippo Natale, Angelo Sette, Alessandro Pietro Di Stefano, Martina Gioia, Nicholas Molesini, Filippo Fulvi, Matteo Mandolini.

Gli altri partecipanti della 7^ Staffetta dell’Arcobaleno 4×100: Simone Rossi, Fabrizio Fiordigigli, Emma Rossi, Giorgia Di Nardo, Loris Pio, Giordano Masciola, Federico Chimisso, Burim Ferati, Aurora Gioia, Simone Zocchi, Elisa Pesce, Beatrice Longhi, Romaniuk Timofii, Federica Nardecchia, Francesca Coletti, Di Lorenzo Simone, Matteo Misiani, David Bordianu, Alessandro Tosone, Giacomo Zaccardi, Jacopo Volpe, Fabrizia De Amicis, Asia Di Girolamo, Clio De Amicis, Alessandro Guetti, Riccardo Colantoni, Mirko Cecala, Stefano Di Vincenzo, Pietro De Angelis, Federico Colaiuda, Jacopo Orazzo, Stefano Monedas, Giulio Alessandri, Gabriele Santilli, Mia Moretti, Franco Lolli, Lorenzo Di Virgilio, Alessio Giansante, Alessio Scimia, Tommaso Russo, Andrea Coccia, Alessia Baboi, Laura Pezzetta, Filippo Fulvi, Nicolò Achille.

Classifica Palio dei Quarti Staffetta dell’Arcobaleno: 1^ San Demetrio quarto S.M. Paganica, 2^ Patini 2 quarto S. Giusta, 3^ Paganica 2 quarto S. Marciano, 4^ Micarelli quarto S.Pietro.