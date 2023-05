FESTA DELL’EUROPA 2023: SCUOLA “ANTONELLI” CHIETI ALLA 3 GIORNI ORGANIZZATA DA MINISTERO ISTRUZIONE

CHIETI – In occasione della Festa dell’Europa 2023, che ha celebrato anche l’Anno Europeo delle competenze, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha organizzato, dal 7 al 9 maggio 2023, un ciclo di laboratori di orientamento ispirati alle competenze del futuro, in linea anche con quanto previsto dall’Agenda per le competenze per l’Europa e le linee di investimento del Pnrr Istruzione e del nuovo Pn Scuola e Competenze 2021-2027.

Le attività di laboratorio hanno coinvolto studentesse, studenti e docenti di 5 scuole secondarie di primo grado e di 10 scuole secondarie di secondo grado provenienti da tutto il territorio nazionale.

Tra le scuole secondarie di primo grado è stata invitata la scuola “V. Antonelli”, appartenente all’Istituto comprensivo 3 di Chieti, che ha partecipato con una squadra composta dagli alunni Martina De Vito, Anastasia La Rovere, Giuseppe Nicola Natale, Francesco Sutti e dalla docente Enrica Polidoro.

Complessivamente i partecipanti ai laboratori che si sono svolti a Roma, presso la European Institute of Innovation for Sustainability, sono stati 75 – di cui 30 studentesse, 30 studenti e 15 docenti – tutti chiamati a disegnare insieme nuove traiettorie formative e professionali, in una esperienza di co-progettazione che ha puntato anche a valorizzare l’importante contributo delle politiche europee al settore dell’istruzione.

L’evento conclusivo si è svolto presso il Ministero martedì 9 maggio, e ha visto la partecipazione, tra gli altri, anche del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, dell’astronauta Samantha Cristoforetti, del Capo unità Responsabile per Italia, Danimarca e Svezia nella Direzione generale per l’occupazione, gli affari sociali e l’inclusione della Commissione Europea, Adelina Dos Reis.

Molto apprezzati sono stati i risultati dei laboratori di “Orientamento al futuro” e le proposte elaborati da studenti e docenti.