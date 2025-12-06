FESTA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE AD ASSISI: CI SARA’ ANCHE IL COMUNE DELL’AQUILA

L’AQUILA – Anche il Comune dell’Aquila sarà presente ad Assisi il prossimo 8 Dicembre, in occasione delle celebrazioni religiose che si terranno nella piazza inferiore della Basilica di San Francesco d’Assisi per la Festa dell’Immacolata Concezione.

A rappresentare l’Amministrazione cittadina sarà l’Assessore al Turismo Ersilia Lancia, a conferma dello stretto legame e la vicinanza spirituale tra la città dell’Aquila ed Assisi, rafforzati lo scorso 4 ottobre nella ricorrenza della festività del Santo Patrono d’Italia, con l’accensione della lampada votiva che arde sulla tomba di San Francesco da parte del Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, lampada alimentata quest’anno dall’olio donato dalla Regione Abruzzo.

“La Basilica di Collemaggio e la Porziuncola di Assisi sono due simboli della spiritualità cristiana, che legano la città dell’Aquila ed Assisi in un unica e profonda devozione nei confronti di San Francesco e di Celestino V, che con il loro insegnamento ci hanno tramandato gli altissimi valori cristiani della fratellanza, della solidarietà e della pace” – ha dichiarato l’Assessore Ersilia Lancia – “Questo profondo legame tra la nostra città ed Assisi, reso tangibile in varie occasioni nel 2025, anno in cui ricorre l’ottavo Centenario della composizione del “Cantico delle Creature”, sarà ribadito anche il prossimo anno, attraverso l’inserimento nel cartellone degli eventi di “L’Aquila 2026 Capitale Italiana della Cultura” dello spettacolo “Faccia a faccia con San Francesco”, con testi e recitazione di Davide Rondoni e la voce di Simona Molinari”.