FESTA DELLO SPORT A MONTESILVANO: QUAGLIERI, “REGIONE INVESTE SU GRANDI EVENTI”

MONTESILVANO – Due giorni di festa al Pala Dean Martin di Montesilvano con Porte Aperte allo Sport, l’evento promosso dal Coni e dall’Ufficio scolastico regionale che ha coinvolto migliaia di studenti, famiglie e associazioni sportive in una grande manifestazione dedicata alla promozione dell’attività fisica e dei valori dello sport.

La Regione – si legge in una nota – “ha sostenuto l’iniziativa nell’ambito delle politiche di valorizzazione dello sport di base e di diffusione della pratica sportiva tra i più giovani”.

“Due giorni di festa all’insegna dello sport al Pala Dean Martin di Montesilvano, dove con Porte Aperte allo Sport abbiamo vissuto una straordinaria occasione di partecipazione e condivisione – ha dichiarato l’assessore regionale allo sport, Mario Quaglieri – è una festa dello sport a 360 gradi, con tutte le discipline rappresentate e migliaia di bambini protagonisti”.

“La Regione Abruzzo, anche questa volta, – ha proseguito- ha voluto essere presente e fare la sua parte, sostenendo l’iniziativa sia dal punto di vista economico che collaborativo. Lo sport è gioia, socialità e crescita: per questo continueremo a investire con convinzione, puntando sui grandi eventi ma soprattutto – ha concluso – sul rafforzamento dello sport di base, che rappresenta la vera linfa del nostro territorio”.