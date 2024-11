FESTA DELLO SPORT A SULMONA: PREMIATI I MIGLIORI ATLETI DELLE VARIE DISCIPLINE. BENE IL PATTINAGGIO

SULMONA – Venerdì 29 Novembre, presso l’Hotel Manhattan di Sulmona (L’Aquila), si sono svolte le premiazioni dei migliori risultati sportivi di livello ottenuti nel corso dell’anno 2024 dagli Atleti delle diverse Federazioni Sportive, EPS e DSA convenute.

Questo importante evento è stato magistralmente condotto dal noto giornalista sportivo della RAI Andrea Fusco. Ben sei atleti appartenenti al CPGA PATTINAGGIO settore velocità, sono stati selezionati e quindi meritevoli dell’ambito riconoscimento, tutti allenati dall’allenatrice Federale Alessandra Susmeli, già Campionessa Mondiale e Primatista del mondo in carica presente all’evento.

Non è potuto mancare a questo importante evento, nonostante i molteplici impegni lavorativi ed istituzionali, il Presidente della Federazione Italiana Sport Rotellistici, nonché Presidente di quella Mondiale World Skate, Sabatino Aracu che si è intrattenuto con Mario Miconi, Presidente della Società in questione, Alessandra Susmeli e tutti gli atleti del CPGA pattinaggio presenti alla premiazione.

Appartenenti alle diverse categorie Federali, atleti compresi dai 12 anni e sino alla categoria Master over 40, sono stati premiati, dal Delegato territoriale della Federazione pattinaggio Marina Dundee, accompagnata dal Delegato Provinciale del CONI Prof. Vincenzo Di Cecco, Christian Berardi, Ludovica Dionisio, Stella Parisse, Beatrice Caserta, Alice Volpe e Giorgia di Nicola.

Anche il Circolo Pattinatori L’Aquila, Società fondata nel 1965 ed attualmente presieduta da Franca Lorenzetti impegnato nel pattinaggio artistico e di velocità, è stata insignita della Stella D’Argento al merito Sportivo. Il Circolo Pattinatori L’Aquila è stata la Società nella quale ha militato il Presidente Federale Sabatino Aracu, all’epoca guidata da Pasquale Volte, con la quale si è laureato Campione Europeo. Migliori risultati, dice il Presidente Mario Miconi, potranno arrivare sia nel pattinaggio velocità che nel pattinaggio artistico, al momento in cui potremo tornare ad usufruire degli impianti sportivi di pertinenza del pattinaggio, che come di evince dai risultati sportivi ottenuti e dagli eventi organizzati, di livello nazionale ed internazionali, porta l’immagine della nostra città in tutta Italia e nel mondo.