FESTA DELLO SPORT, IL NUOVO BASKET AQUILANO PREMIATO DAL CONI E DALLA FIP

L’AQUILA – Settimana di riconoscimenti per il Nuovo Basket Aquilano e per il proprio fertilissimo Settore Giovanile.

Nel corso della Festa dello Sport della provincia dell’Aquila, organizzata dal Coni e svoltasi ieri presso l’Auditorium del Parco del capoluogo, la formazione Under 14 Elite è stata insignita con un Premio Speciale per la conquista del titolo assoluto regionale nel corso per la stagione 2020/2021.

La stessa formazione sarà premiata anche sabato prossimo a Pescara, nell’importante e classico appuntamento della Festa del Basket organizzata dal Comitato Regionale della Federazione, a riconoscimento delle formazioni che hanno conquistato i titoli assoluti di categoria.

Per la società del PalaAngeli una piacevole conferma della bontà del lavoro svolto, con ben 7 formazioni quest’anno già in campo nelle categorie del basket e testimoniato anche dal boom di adesioni nel Settore Minibasket: 6 gruppi interamente chiusi già a fine settembre.

Questa la rosa che ha conquistato il prestigioso Titolo Regionale: Stefano Castri, Alessandro Del Bene, Pietro Alfonsetti, Luca Bazzuchi, Luca Olivieri Sebastiano Miranda, Pierluca Marrazzo, Lorenzo Santomaggio, Angelo D’Alessio, Filippo Cipollone, Flavio Daniele, Giorgio Etere, Simone De Benedictis.

Allenatore: Paolo Nardecchia; assistente allenatore: Massimiliano Nardecchia; preparatore atletico: Cristian Berardi