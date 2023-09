FESTA DELL’UVA AD ATRI: VENTI CARRI ALLEGORICI E TANTA PARTECIPAZIONE

ATRI – La città di Atri è stata animata ieri, domenica 17 settembre, da ben 20 carri allegorici e numerosi gruppi folkloristici in occasione della Festa dell’Uva, un fine settimana di divertimento e allegria che ha coinvolto la comunità.

La giornata si è conclusa con una piazza gremita, dove il pubblico ha assistito con entusiasmo alla sfilata dei carri per le strade del centro storico, culminata nella suggestiva Piazza Duchi d’Acquaviva e nell’esibizione dei vari gruppi folkloristici.

Tra i momenti musicali di spicco, sul palco: il campione del mondo Junior Daniel Centorame, il vincitore del Premio Città di Atri Samuel Recchilongo e il miglior concorrente atriano Alessandro Pisciella, accompagnati dall’entusiasmo dell’organetto abruzzese.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione culturale Rione San Domenico con l’associazione Atri da Vivere e in collaborazione con la Fondazione Italiana Sommelier Abruzzo Adriatico e il patrocinio del Comune di Atri, è stata caratterizzata dalla presenza di stand enogastronomici e anche un partecipato mercatino dei bambini, circa 60, a cura del Comune di Atri, dell’associazione Rione San Domenico e dell’associazione Marco Cagliostro Onlus.

Per tutta la giornata in piazza Duomo è stato possibile assaggiare vino con degustazioni e nel foyer del Teatro Comunale si sono tenute lezioni sull’enologia con la degustazione dei Vini Centorame in presenza del viticoltore e dei Sommelier Mauro Costantini e Francesco Di Molfetta della Fondazione Italiana Sommelier Abruzzo Adriatico, con la presentazione del giornalista Giancarlo Pierannunzi.

Dalle 18 in poi, il pubblico ha potuto godere di esibizioni musicali, tra sax e djset. L’associazione Cul.Tur.A’, ha proposto due: il 16 settembre Atri Sotterranea e il 17 l’Atri City Tour, con curiosità esclusive per scoprire tutta la bellezza di Atri e per degustare prodotti tipici.

“La festa dell’uva – commenta l’assessore alla Cultura del Comune di Atri, Domenico Felicione – è uno degli ultimi appuntamenti del ricco cartellone dell’estate atriana che si concluderà con la IX edizione della Biennale Nazionale di Pittura Murale “Casoli Pinta” in programma nelle Cisterne Palazzo Acquaviva dal 7 al 21 ottobre. Con profonda gratitudine, io unitamente all’amministrazione comunale tutta, rivolgiamo il più sincero ringraziamento a tutte le associazioni per la collaborazione nell’organizzazione del calendario Atri Cultura in Eventi 2023. Questa serie di eventi culturali ha rappresentato una pietra miliare nell’estate di Atri e ha contribuito in modo significativo a promuovere la cultura, le tradizioni, l’enogastronomia e il folklore della nostra amata città”.