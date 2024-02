FESTA DI CARNEVALE FIDAS A PESCARA: ULTIMI GIORNI PER RITIRARE I BIGLIETTI

PESCARA – Torna il Carnevale di Fidas Pescara, la festa in maschera con animazione dedicata ai figli dei donatori di sangue. L’appuntamento col divertimento è per domenica 11 febbraio alle ore 15.30 nel Grand Hotel Adriatico di Montesilvano (PE). I biglietti per poter partecipare alla festa sono disponibili nella segreteria Fidas, all’interno del Centro Trasfusionale dell’ospedale civile.

La festa più colorata dell’anno sarà animata dai clown dell’associazione culturale Enfants Terribles del donatore Gianluca Castellano. Musica, balli, giocoleria e tante prelibatezze di Carnevale per allietare i piccoli figli dei donatori Fidas.

E non si ferma il lavoro instancabile dei volontari, guidati dalla presidente Anna Di Carlo e dai componenti del direttivo, che organizzano tante iniziative a favore dei donatori. “La gioia dei bambini è contagiosa e occasioni come questa sono importanti per condividerla”, afferma la presidente, “e per ricordare a tutti che diventare donatori è un modo bellissimo per fare del bene e nello stesso tempo per entrare a far parte di una comunità di persone speciali. Per qualsiasi informazione basta chiamarci al numero 085/298244”.

Fidas Pescara, con una storia lunga più di quarant’anni, conta 14 mila soci e con grande dedizione moltiplica i progetti a favore dei donatori e delle loro famiglie.