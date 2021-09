FESTA DI SAN MICHELE ARCANGELO, LE CELEBRAZIONI A PESCARA

PESCARA – Il 29 settembre ricorre la festività di San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato.

A Pescara, il programma è stato aperto dalla deposizione della corona presso il sacrario ai caduti posto all’interno del Centro Polifunzionale Fanti di via Pesaro dove il Questore Luigi Liguori ha accolto il Prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo e l’Arcivescovo della Diocesi di Penne – Pescara Monsignor Tommaso Valentinetti che ha benedetto la corona di alloro.

Le celebrazioni sono proseguite con la S. Messa nella Cattedrale di San Cetteo celebrata dallo stesso Arcivescovo, assistito del Cappellano della Polizia di Stato don Gianni Caldarelli, alla presenza di diverse autorità locali, dei rappresentanti delle Istituzioni e delle altre forze di polizia nonché degli appartenenti al Corpo.

La funzione religiosa è stata resa ancora più suggestiva dal contributo apportato dal Maestro Alfredo D’Urbano del Conservatorio di musica “Luisa D’Annunzio” di Pescara e dalla soprano Nada Torto, diplomatasi al Conservatorio di Milano, esibitasi più volte alla Scala di Milano che ha omaggiato la Polizia di Stato con la sua magnifica voce. Amelia Zappacosta, pianista diplomatasi al Conservatorio di Torino ha suonato l’organo mentre Donatella Laureti, studentessa del Conservatorio di Pescara che nella quotidianità esercita la professione di avvocato, ha suonato l’oboe.

I festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo hanno coinciso con il “Family Day”, dedicato al rapporto tra Polizia di Stato e comunità e costituente un’occasione di incontro tra il personale della Polizia di Stato ed i propri familiari nei luoghi e negli ambienti lavorativi: è stato quindi possibile visitare la Questura dove era allestito uno spazio all’aperto rappresentativo di uomini e mezzi.

La festività di San Michele Arcangelo è stata anche l’occasione per la consegna da parte del Questore Luigi Liguori delle medaglie di commiato agli appartenenti ai ruoli ordinari della Polizia di Stato andati in pensione nell’ultimo anno e che avevano prestato in servizio in Questura e all’Ufficio della Polizia di Frontiera di Pescara. Alla cerimonia ha partecipato una rappresentanza dell’ANPS (Associazione Nazionale Polizia di Stato) presente anche alla deposizione della corona e alla S. Messa.