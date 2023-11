FESTA DIOCESANA ALLE ANIME SANTE ALL’AQUILA: CELEBRAZIONI CON PETROCCHI E D’ANGELO

L’AQUILA – La Celebrazione Eucaristica, presieduta dall’Arcivescovo Coadiutore Antonio D’Angelo, animata dalla Comunità Scout Agesci L’Aquila 3 e dai ragazzi del Cammino dell’Iniziazione Cristiana della parrocchia di San Marco Evangelista, alle ore 18 di domenica 19 novembre, aprirà, nella chiesa di S. Maria del Suffragio, la giornata giubilare, voluta da Papa Francesco nel 2013 in accompagnamento dei festeggiamenti per la Festa Diocesana della Beata Vergine Maria Salute del Popolo Aquilano.

Nel corso della giornata giubilare sarà possibile ottenere l’indulgenza plenaria, per sé stessi o per un defunto, visitando la Sacra Immagine della Salus populi Aquilani, nel rispetto delle condizioni previste dalla Chiesa per le Indulgenze e partecipando ad una delle funzioni in programma nella chiesa del Suffragio dai vespri del 19 a quelli del 20 novembre. La mattina del 20 novembre la funzione sarà alle ore 11,00 e si concluderà con la Celebrazione della Supplica.

La ricorrenza, in questo anno 2023, assume un ulteriore carattere festoso-celebrativo ricorrendo anche il trecentesimo anniversario dal tempo in cui la preziosa Effigie Mariana fu portata a L’Aquila e da allora venerata con il titolo di Madonna del Popolo Aquilano.

Per risaltare questo aspetto storico, legato alla antica Chiesa di San Marco Evangelista in L’Aquila, Santuario Diocesano della Salus Populi Aquilani, il giorno 20 – dalle 15,00 alle 17,00 – avrà luogo sempre al Suffragio un Pomeriggio di Studio durante il quale insigni relatori approfondiranno gli aspetti storici e artistici, nonché le vicende della ricostruzione della chiesa depositaria del dono, fatto agli aquilani nel 1723, dal cappuccino Padre Giuseppe Antonio Lattanzi da Trivigliano.

La giornata giubilare e la festa si chiuderanno con la Santa Messa Stazionale che l’Arcivescovo Metropolita Cardinale Giuseppe Petrocchi, presiederà alle ore 18,00 del giorno 20 al termine della quale reciterà la Supplica alla Madonna del Popolo Aquilano.

Animeranno la celebrazione i confratelli e le consorelle della Congregazione della Salus Populi Aquilani e curerà l’accompagnamento musicale il Coro Diocesano San Massimo – Sezione Adulti. Mezz’ora prima di ogni celebrazione in programma i confratelli e le consorelle guideranno la recita del Rosario Meditato.