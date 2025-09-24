ROMA – “È molto importante questo entusiasmo, grazie per questo affetto e questa manifestazione bellissima. Grazie a Fabio, e a tutti i dirigenti. Siete uno spettacolo. Dimostrate di essere un movimento con un’identità, autonomia, credo che sia il modo più sano e utile di interpretare il ruolo di movimento giovanile”.

Questo un passaggio, intervallato da ovazioni e applausi, della premier Giorgia Meloni, dell’intervento dal palco di Fenix, la festa di Gioventù nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia.

La leader di Fdi non ha risparmiato lodi in particolare per il presidente, il 35enne romano Fabio Roscani.

Un “diversamente abruzzese”, si può aggiungere. All’Aquila, certo, ha frequentato il corso di laurea triennale in Economia, per poi entrare a far parte della organizzazione giovanile Gioventù Nazionale, a Roma, occupandosi del coordinamento e dell’azione del partito nel VIII municipio della Garbatella.

In Abruzzo è tornato a sorpresa come candidato deputato, nelle elezioni politiche dell’autunno 2022. Inserito, su diktat della Meloni in un posto in lista blindato, con elezione sicura. Puntualmente avvenuta. Con il problema però che il giovane “catapultato”, si rumoreggia anche tra i meloniani, poi in Abruzzo non si è praticamente più visto, se non per partecipare a qualche evento e comizio nelle successive campagne elettorali.

Lo stesso è accaduto del resto per l’altra catapultata di Fdi in Abruzzo, la deputata marchigiana Rachele Silvestri, ex M5S.

Davanti a Meloni una platea, tutti in maglia bianca, che sente “la responsabilità di formare una classe dirigente da cui il partito potrà attingere in modo prioritario”, come spiegato Roscani.

“Mi ha fatto sorridere che vi definissero i Giovani di Meloni – ha detto dunque Meloni -. Io penso che lo facciano per sminuire il vostro ruolo, che siete semplice manovalanza, perché gli fa più comodo dipingervi come dei burattini, per non dover raccontare la realtà. Se siete qui è perché non siete dei burattini, se siete qui è perché ragionate con la vostra testa, non vi limitate a ripetere quello che dicono gli altri, e non credete a quello che la gran parte dei media e una minoranza organizzata sui social tenta di propinarvi ogni giorno”.

“Qualche giorno fa nessuno dei moralizzatori che hanno riempito le pagine di commenti su di voi ha ritenuto di dover dire mezza parola sull’ignobile post pubblicato da sedicenti antifascisti che esibiva l’immagine di Charlie Kirk a testa in giù, con la scritta meno uno. Non ci facciamo fare la morale da questa gente, e siamo fieri e orgogliosi di non essere come loro”, continua la premier.

“Charlie Kirk faceva paura perché era bravo, ha dimostrato quanto fossero irragionevoli alcune tesi che vogliono imporci a forza. Era pericoloso perché smontava la narrazione del mainstream con la logica, perché dava voce a quella maggioranza di persone che la pensa come lui e che ha dovuto finire per sentirsi sbagliata – ha aggiunto Meloni -. Andava fermato perché era libero, coraggioso e capace, le persone così fanno paura a chi pensa di poter imporre con la forza le proprie convinzioni”.

E ancora: “Non avremo paura dei tentativi di censura, degli insulti, delle minacce che man mano che dimostriamo che sappiamo governare questa Nazione si moltiplicano. Non abbiamo avuto paura ai tempi in cui potevi essere ammazzato a colpi di chiave inglese per aver scritto un tema sulle Brigate rosse e non abbiamo paura oggi e non avremo paura domani, perché tutto questo ci ha sempre resi più consapevoli e coraggiosi”. “Non siamo come loro, non lo diventeremo mai, e non cadremo – ha ribadiito Meloni – nella loro trappola perché sarà sempre l’amore e non sarà mai l’odio a muovere quello che facciamo”.