FESTA NAZIONALE UNITA’: PEZZOPANE, “UNITE SIAMO TUTTO, CON RETE ELETTE A REGGIO EMILIA”

L’AQUILA – “‘Unite siamo tutto’ è lo slogan che abbiamo scelto come Conferenza delle Donne Democratiche per confrontarci a Reggio Emilia, all’interno del programma della Festa Nazionale, in una rete di elette ed amministratrici degli enti territoriali e locali”.

Così, in una nota, Stefania Pezzopane, già parlamentare, assessora regionale e presidente della Provincia, oggi consigliera comunale dell’Aquila, in partenza per la Festa nazionale dove parteciperà ad un confronto domani sabato 13 alle 18,30 nell’ambito della Festa Nazionale dell’Unità.

“Il dibattito si svolgerà nella Sala Tina Anselmi, alla vigilia della chiusura della Festa Nazionale dell’Unità che negli ultimi giorni è anche Festa nazionale delle Democratiche – spiega – Sarà un dibattito a più voci con diverse esperienze nazionali e territoriali e che vedrà la presenza tra le altre anche dell’onorevole Chiara Braga, della Segreteria nazionale Pd e dell’ onorevole Sesa Amici, già sottosegretaria di Stato, di Stefania Bonaldi della segreteria nazionale Pd e di bravissime sindache, consigliere regionali, assessore e consigliere comunali”.

“Porterò la mia esperienza che ha attraversato il Consiglio comunale, la Presidenza della Provincia, la Regione come assessora e consigliera regionale ed il Parlamento. In ognuna di queste esperienze mi sono resa conto di quanto ci fosse bisogno di voci femminili e femministe e di quanto sia importante stabilire reti che permettano di aumentare la presenza delle donne nelle istituzioni ancora povere di presenza femminile e di far sentire le elette meno sole nell’assolvimento di quelle funzioni di rappresentanza delle donne e degli interessi generali. Ringrazio la portavoce nazionale Roberta Mori per avermi coinvolta in questo significativo confronto da cui potranno nascere ulteriori iniziative concrete”, conclude Pezzopane.