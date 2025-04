FESTA PRIMO MAGGIO: CAPPETTI (FORZA ITALIA L’AQUILA), “GRAZIE A CHI CON L’IMPEGNO SOSTIENE IL PAESE”

L’AQUILA – In occasione della Festa dei Lavoratori, Stefano Cappetti desidera rivolgere, a nome di Forza Italia L’Aquila, “un pensiero di gratitudine e riconoscenza a tutte le donne e gli uomini che, con il loro impegno quotidiano, sono il motore della crescita economica, sociale e civile del nostro Paese”.

“Quest’anno celebriamo il 1° maggio con un risultato, concreto che ci rende particolarmente orgogliosi: l’approvazione, su iniziativa di Forza Italia, della legge sulla partecipazione dei lavoratori agli utili e alla gestione delle imprese. Una riforma che dà finalmente attuazione all’articolo 46 della nostra Costituzione, riconoscendo ai lavoratori un ruolo attivo nella vita delle società. Con questa legge, viene favorita la corresponsabilità nei successi aziendali, incentivando la distribuzione degli utili con importanti agevolazioni fiscali, promuovendo la partecipazione finanziaria attraverso l’assegnazione facilitata di azioni e strumenti di capitale, e aprendo nuove possibilità di rappresentanza diretta dei lavoratori nei consigli di amministrazione”.

“La centralità del lavoro deve camminare sempre insieme al rispetto della dignità e della sicurezza di ogni lavoratore, per questo la tutela della salute nei luoghi di lavoro deve rimanere una priorità assoluta: nessun obiettivo di crescita economica può essere perseguito senza garantire condizioni di lavoro sicure, regolari e rispettose della persona. Forza Italia ha sempre creduto nella centralità della persona e del lavoro, in tutte le sue forme: sia il lavoro dipendente, oggi rafforzato da strumenti concreti di valorizzazione e corresponsabilità, sia il lavoro autonomo e imprenditoriale, che continua a rappresentare una forza vitale per l’economia italiana, quella che produce ricchezza per il Paese”.

“La Festa dei Lavoratori non è soltanto una celebrazione, ma deve essere anche un’occasione di riflessione e rinnovato impegno per costruire un’Italia che sappia premiare il merito, proteggere chi lavora e valorizzare chi ogni giorno investe nel proprio futuro e in quello della comunità,” conclude l’esponente di Forza Italia.