FESTE DI SANT’ANTONIO ABATE: DOMENICA A FONTECCHIO GRANDE FALÒ E BENEDIZIONE ANIMALI

FONTECCHIO – “Ci sono tradizioni che riescono a unire attorno a un fuoco per ricordare e ringraziare di tutto ciò che abbiamo e rinnovare quel senso dello stare insieme e sentirsi uniti”.

Così presenta il comitato organizzatore, la festa di Sant’Antonio Abate che si celebrerà a Fontecchio, in provincia dell’Aquila in piazza del Popolo domenica 17 gennaio a partire dalle 17.30 in piazza del Popolo.

“Già da ieri è cominciata la preparazione per il fuoco di Sant’Antonio con la posa della sabbia sul selciato della piazza e vedremo la pira crescere a mano a mano nei prossimi giorni fino al 17 quando sarà accesa. Sarà bello ritrovarsi attorno al fuoco e sarà come sempre una festa per tutti”, aggiunge il comitato.