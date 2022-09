FESTE DI SETTEMBRE LANCIANO: ANNULLATO CONCERTO DI LOREDANA BERTE’

LANCIANO – “Per un’improvvisa indisposizione dell’artista, siamo costretti a far saltare il concerto di stasera di Loredana Bertè“: a farlo sapere è il suo entourage, inviando al comitato delle Feste di settembre regolare certificato medico che attesta le condizioni di salute della cantante per le quali si richiede “riposo assoluto”.

La Bertè era già da ieri sulla Costa dei Trabocchi pronta per esibirsi questa sera a Lanciano (Chieti).

“È con enorme dispiacere che ci vediamo costretti ad annullare il concerto di chiusura di queste bellissime Feste di settembre ma purtroppo siamo con le mani legate – afferma il presidente Nicola Piscopo – Non è possibile recuperare il concerto per impossibilità a cercare un’altra data utile condivisa con la cantante”.

L’invito è quello di partecipare comunque alle feste in onore della nostra santa patrona questa sera, per concludere nel miglior modo possibile “quelle che finora sono state delle feste genuine, divertenti e del ritorno alla tradizione”.

Non saranno previsti altri spettacoli in piazza Plebiscito. Restano confermati la solenne processione della Madonna del Ponte, il concerto della Grande Orchestra di fiati “Giuseppe Ragni” – città di Termoli, in piazza Pace, i dj set nei locali del centro e lo spettacolo di fuochi d’artificio a cura della Pirotecnica Lanci in programma a mezzanotte e mezza nel Parco Villa delle Rose con le ormai consuete misure di sicurezza.