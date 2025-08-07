FESTE SETTEMBRE 2025: A LANCIANO NOEMI E MAX GIUSTI, NOVITA’ FUOCHI SILENZIOSI E LUMINARIE IN MUSICA

LANCIANO – Noemi, Max Giusti e moda, senza dimenticare i classici appuntamenti della tradizione con novità su fuochi e paratura.

È stato presentato questa mattina il ricco programma delle Feste di settembre 2025 di Lanciano (Chieti) alla presenza del sindaco Filippo Paolini, del consigliere delegato a eventi e manifestazioni Fernando De Rentiis, del presidente del comitato Fernando Rosato e del vice presidente Raffaele Jair Di Nunzio.

“Messi da parte i grandi eventi estivi, dopo il ferragosto ci prepariamo ad entrare nel periodo per noi più bello e quello delle Feste dedicate alla nostra Santa Patrona – ha detto il sindaco Paolini – Voglio fare i miei complimenti al gruppo che sta lavorando alacremente per mettere su un programma che possa accontentare i nostri cittadini nei giorni che rappresentano il cuore pulsante della nostra tradizione”.

“In qualità di consigliere delegato ai grandi eventi e alle manifestazioni del Comune di Lanciano, voglio innanzitutto ringraziare il sindaco e tutta l’amministrazione ed in particolare tutti gli assessori e gli uffici sempre coinvolti nell’organizzazione degli eventi perché la mia delega è trasversale e funge da collegamento tra i vari settori oltre che da coordinamento, ed è grazie al lavoro di tutti che si garantisce sempre la buona riuscita degli eventi e delle manifestazioni, quindi grazie – ha commentato poi Fernando De Rentiis – La nostra città ha visto già molti eventi quest’estate, ieri sera abbiamo chiuso la stagione dei concerti 2025 e questo fermento e questa ventata di freschezza hanno portato oltre ventimila presenze nella nostra città e hanno creato movimento per le nostre attività commerciali, mostrandoci una città viva pronta ad accogliere al meglio le prossime Feste di settembre”.

Dopo i saluti del presidente Rosato, a snocciolare gli eventi del cartellone 2025 è stato il vice presidente Raffaele Jair a partire dai tradizionali spari di mortaretti in piazza Plebiscito del 29 agosto e 1 settembre, rispettivamente a segnare l’inizio della Novena alla Madonna del Ponte e delle Feste di settembre, Fiera di Sant’Egidio il 31 agosto e la sfilata del Dono, lunedì 8 settembre. Dai primi di settembre, tornano le giostre in piazzale Memmo e piazza D’Amico per accontentare bimbi e adolescenti.

Un anticipo di Feste ci sarà negli ultimi giorni di agosto nel Parco Villa delle Rose. Il 26 è infatti in programma uno spettacolo comico con Fabrizio Fasciani e Daniele Di Ianni e a seguire dj set anni ’90 con Raffaele Jair. Il 27 notte caraibica e il 28 ancora cabaret con Ivaldo Rulli.

“Abbiamo voluto aggiungere alcune novità tra i fuochi, luminarie e lo spettacolo del 15 settembre portando in piazza il cabaret”, ha sottolineato Jair.

Ad incendiare i fuochi, ci sarà la ditta Lanci di Guastameroli e la vera novità è data dallo sparo della sera del 14 settembre che sarà silenzioso, fatto solo di laser e giochi di luce, con accompagnamento musicale, per un basso impatto acustico e ambientale.

Piccolo cambiamento anche per la paratura che non si accenderà durante lo sparo delle 4 mattina bensì a seguire, dopo l’arrivo in piazza di popolo e banda “Tanino De Vincentiis”, con un accompagnamento musicale. Il tutto a cura della ditta Anxanum Light di Gianluca Gargarella, Faniuolo Light Emotion di Putignano e Mariano Light di Bari.

La nottata del 13 settembre sarà dedicata alla moda con la Lanciano Fashion Night a cura di Camillo Del Romano. Alta moda con la presenza di stilisti emergenti alternati a vari spettacoli di intrattenimento con tanti ospiti. L’evento sarà preceduto dall’esibizione di band musicali e cantanti locali.

Il 14 settembre sarà poi la volta del concerto bandistico a cura della Banda “Città di Manfredonia”. La banda riveste un ruolo speciale nel cuore della tradizione lancianese. Diretta dal M° direttore e concertatore Giovanni Esposito, proporrà un concerto di musiche e composizioni tratte dal repertorio popolare e operistico italiano con la partecipazione degli artisti: Imma Riccardi, soprano – Andrea Nenna, tenore – Isabella Ciocola, cantante.

La sera del 15 settembre, Piazza Plebiscito ospiterà uno spettacolo comico atipico con A tutto Max, con Max Giusti. Il cabarettista si racconta in modo aperto, coinvolgendo il pubblico e mescolando ricordi personali con osservazioni sulla vita quotidiana, il tutto condito con umorismo e con accompagnamento di una band dal vivo. Lo spettacolo è noto per la sua atmosfera informale e la capacità di far ridere e riflettere contemporaneamente.

A chiudere le Feste di settembre 2025, la sera del 16 settembre, sarà la cantante Noemi. Il suo tour è pensato per celebrare la musica con energia, emozione e un contatto autentico con il pubblico, ingredienti che da sempre contraddistinguono l’intensità delle sue performance dal vivo. Nella scaletta non mancheranno brani-manifesto della sua carriera musicale come “Sono solo parole” oltre a “Glicine” e “Vuoto a perdere”. Nel corso dello show ci saranno, poi, anche momenti a sorpresa con chicche di ricercatezza ed i brani tratti dall’ultimo album d’inediti “Nostalgia”.

Come ogni anno saranno garantiti trenta posti per i disabili e per i loro accompagnatori allestiti nella balconata adiacente la ex casa di conversazione sul palazzo comunale. I posti possono essere prenotati entro 20 giorni dall’evento scrivendo una mail con i propri dati a comitatofestedisettembre2025@gmail.com .

Ma le Feste iniziano prima con eventi e spettacoli che precederanno i classici giorni clou. L’11 settembre, alle ore 21.30, in piazza Plebiscito, musica travolgente, energia pura e tante sorprese per una serata che promette emozioni indimenticabili tra ritmo, passione per la musica e i più grandi successi di Vasco Rossi con gli Alibi, tribute band di Vasco Rossi.

Il 12, dalle ore 16, il Parco Villa delle Rose ospiterà Pompieropoli, manifestazione a partecipazione gratuita con giochi e attrazioni per bambini che potranno diventare pompieri per un giorno. La sera, alle 21, nel Parco delle Arti Musicali – Torri Montanare, commedia teatrale in due atti scritta e diretta da Antonio Primomo, “A ògne ttètte ce sta nu penge ròtte”. Si affronteranno le ripercussioni sociali della malattia dell’Alzheimer, la difficile condizione degli anziani che inseguono la felicità e la profonda ingratitudine dei figli in una società piegata solo ai meri interessi economici. Risate a volontà ma con una profonda riflessione sul difficile rapporto tra le nuove e le vecchie generazioni. A cura dell’associazione Orizzonti in Scena. Alla stessa ora, in piazza Plebiscito, riunione pugilistica organizzata dalla Crea Boxe.

Infine, sono già in vendita i biglietti della lotteria che, al costo di 3 euro, danno la possibilità di portarsi a casa ricchi premi e contribuire, anche con poco alla riuscita delle Feste.

Il programma completo con tutti gli eventi sarà disponibile sulle pagine social dedicate e che siano buone Feste di settembre davvero per tutti.