FESTIVAL BIRRE ARTIGIANALI: ULTIMI GIORNI ADESIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE IMPRESE E FOOD TRUCK

CHIETI – Ultimi giorni per aderire alle manifestazioni di interesse rivolte ai produttori e ai food truck, che intendono partecipare alla seconda edizione del Festival delle Birre d’Abruzzo, in programma dal 22 al 24 novembre prossimi presso il Palazzo della Camera di Commercio Chieti-Pescara, in via Ottorino Pomilio a Chieti.

La scadenza è infatti fissata alle ore 12 dell’8 novembre per inviare la richiesta di adesione, esclusivamente via PEC (arapabruzzo@pec.it).

L’iniziativa è promossa dalla Regione Abruzzo, che si avvale dell’organizzazione dell’Agenzia regionale delle attività produttive (Arap), a seguito dell’approvazione della legge regionale 15 marzo 2021, n. 5, che vede come primo firmatario il segretario regionale della Lega, capogruppo in Consiglio regionale, Vincenzo D’Incecco.

Ad oggi sono ancora disponibili postazioni, nonostante la manifestazione di interesse abbia riscosso un buon successo, superiore anche a quello registrato nella prima edizione del 2023 di un evento nato per coinvolgere tutte le imprese abruzzesi operanti nel settore della produzione e distribuzione di birra artigianale e agricola, offrendo loro una vetrina d’eccezione per promuovere un prodotto unico, favorendo l’espansione in nuovi mercati. A tal fine verranno organizzati incontri B2B con importatori e distributori nazionali e internazionali.

Sono ammissibili le imprese che presentano i seguenti requisiti: l’attività rientrante nella produzione di birra artigianale o agricola, l’essere attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese, l’avere sede legale od operativa in Abruzzo.

Ai fini della selezione finale delle imprese sarà preso in considerazione l’ordine cronologico d’arrivo delle candidature. Le postazioni verranno assegnate fino ad esaurimento ed in rispetto delle normative sulla sicurezza.

La manifestazione prevede l’allestimento di un’area degustazione al chiuso provvista di tavoli e sedie ad uso gratuito dei consumatori. I food truck dovranno essere muniti autonomamente di alimentazione elettrica.

Sono ammissibili all’iniziativa le imprese attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese, e che abbiano sede legale od operativa in Abruzzo. Ai fini della selezione finale sarà preso in considerazione l’ordine cronologico d’arrivo delle candidature. Costituisce criterio di priorità la garanzia di rappresentanza delle differenti filiere produttive.

Per ogni ulteriore informazione a riguardo è possibile scrivere all’ indirizzo di posta elettronica: internazionalizzazione@arapabruzzo.it, o contattare gli uffici dell’Arap telefonicamente al +39 085 9773101 (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00)