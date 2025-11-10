FESTIVAL BIRRE D’ABRUZZO. D’INCECCO: “BUYERS INTERNAZIONALI. PORTEREMO NOSTRI PRODOTTI NEL MONDO”

PESCARA – “Crescono l’attenzione e il fermento per un evento ogni anno più partecipato, che ospita sempre più birrifici, 12 in questa edizione, e che accoglierà importanti momenti di confronto con buyers internazionali: partiamo da Pescara ma l’obiettivo è portare le nostre birre nelle principali piazze italiane e del mondo”.

Lo ha detto il consigliere regionale e presidente della Commissione Bilancio, Vincenzo D’Incecco, nel corso della conferenza stampa di presentazione della terza edizione del “Festival delle Birre d’Abruzzo”, in programma dal 14 al 16 novembre nell’area ex Cofa a Pescara.

Alla presentazione, oltre a D’Incecco, primo firmatario della legge regionale 15 marzo 2021, n. 5, per la valorizzazione e la produzione birraia artigianale, sono intervenuti Daniela Sulpizio, sub commissario di Arap, Carlo Paolini, responsabile Abruzzo Molise Unionbirrai Beer Tasters – degustatori dell’associazione di categoria dei birrifici indipendenti italiani Unionbirrai e l’influencer Roberto Pavone, conosciuto come “Abruzzese medio” che, ha detto, porterà “una ventata di simpatia e di freschezza”.

L’evento è promosso dal Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo e organizzato in collaborazione con l’Arap, l’Azienda Regionale delle Attività Produttive, nel ruolo di braccio operativo.

“Torniamo ad accendere i riflettori su un prodotto che negli ultimi anni ha permesso anche a giovani imprenditori di affermarsi, arrivando a conquistare prestigiosi riconoscimenti, una prova della qualità della nostra birra artigianale”, ha sottolineato D’Incecco.

I dodici birrifici che parteciperanno alla manifestazione sono Beer Park, Nabò, Birrificio Golden Rose, Società agricola M.A.L.A.M. di De Luca SS, Birrificio Maiella, Delphinbeer di Giuseppe Villani, Hopera di Marrone Antonella, Agricola Marsos birra srl, La Mauritiana Di Baldassarre Maria Grazia, azienda agricola Di Marco Michelina, Società agricola montana S.S., Società agricola MAPS di Pagliara Marco & C. Per quanto riguarda i food truck, saranno presenti Lo Stuzzu de Lu Re, L’isola del gusto di Terramano Ilaria, Cotto e mangiato Sas, Magn e zitt, Ditta ind. di Sara Di Girolamo.

“Il trend in Abruzzo continua a crescere – ha osservato Paolini, di Unionbirrai – Poter contare sul supporto di Enti pubblici come la Regione Abruzzo, vicini alle microimprese, è molto importante”.

All’evento sono previsti momenti istituzionali, convegni tematici e momenti formativi organizzati in collaborazione con istituti alberghieri e agrari abruzzesi. Verranno inoltre proposte iniziative con finalità di intrattenimento e attrattive, tutte pensate per esaltare e diffondere e le caratteristiche e le peculiarità della birra artigianale abruzzese, insieme a masterclass specializzate per approfondire le tecniche di produzione e degustazione. Verranno organizzati incontri B2B con importatori e distributori nazionali e internazionali, volti a facilitare nuove opportunità di business e sostenere la produzione locale.

“Siamo orgogliosi di seguire il progetto anche quest’anno – ha aggiunto Sulpizio – Con il proprio patrocinio il Comune di Pescara ci ha messo a disposizione delle strutture per poter realizzare un evento che ci sta particolarmente a cuore, una vetrina nazionale ed internazionale per i nostri birrifici”.

Le giornate saranno accompagnate dalle esibizioni e performance di gruppi ed artisti che porteranno sul palco generi diversi, con concerti e dj set, anche fino a tarda sera, di alcuni dei principali protagonisti del panorama musicale locale come “Scena muta” (Leo Cagnetta, Lucio Ciampagna, Ivan Tinari, Flavio De Carolis); “Kom-Vasco Tribute band” (Mirco Salermi, Nico Sboro, Emiliano Sabatini, Agostino Balice, Mario Colasante, Luca D’Orazio, Giorgia Salerni); “Radio Supernova” (Alessandro Biancucci, Alessio Pulsoni, Giuseppe Martinelli e Fabio Mosca). E ancora i dj set di dj Andrea, Mattia Veneruso, Smoothies.

https://www.youtube.com/watch?v=jrQ3CD9UW9k