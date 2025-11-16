FESTIVAL BIRRE D’ABRUZZO: PIENONE A SECONDA GIORNATA, BUYERS DAL MONDO E KOM-VASCO TRIBUTE BAND

PESCARA – Pienone nella seconda giornata del “Festival delle birre d’Abruzzo”, vetrina internazionale di promozione dei prodotti artigianali, con buyers in arrivo da tutto il mondo, eventi, momenti di socialità, serate dedicate al divertimento e alla buona musica.

Protagonisti assieme alle migliori birre artigianali abruzzesi, nell’area ex Cofa a Pescara, i Kom-Vasco Tribute band, composti da Mirco Salermi, Nico Sboro, Emiliano Sabatini, Agostino Balice, Mario Colasante, Luca D’Orazio e Giorgia Salerni.

Presenti il consigliere regionale e presidente della Commissione Bilancio Vincenzo D’Incecco, primo firmatario della legge regionale 15 marzo 2021, n. 5, per la valorizzazione e la produzione birraia artigianale, e il vicepresidente della Regione con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente.

L’evento, giunto alla terza edizione, è promosso dal Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo e organizzato in collaborazione con l’Arap, l’Azienda Regionale delle Attività Produttive, nel ruolo di braccio operativo.

I dodici birrifici che parteciperanno alla manifestazione sono Beer Park, Nabò, Birrificio Golden Rose, Società agricola M.A.L.A.M. di De Luca SS, Birrificio Maiella, Delphinbeer di Giuseppe Villani, Hopera di Marrone Antonella, Agricola Marsos birra srl, La Mauritiana Di Baldassarre Maria Grazia, azienda agricola Di Marco Michelina, Società agricola montana S.S., Società agricola MAPS di Pagliara Marco & C. Per quanto riguarda i food truck, saranno presenti Lo Stuzzu de Lu Re, L’isola del gusto di Terramano Ilaria, Cotto e mangiato Sas, Magn e zitt, Ditta ind. di Sara Di Girolamo.

IL PROGRAMMA DI OGGI 16 NOVEMBRE

10-13 Attività B2B

14-16 Attività B2B

17 Apertura stand

17.30-20.30 Dj set Smoothies

21.30-23.30 Radio Supernova-Bit Electric Set