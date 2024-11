CHIETI – Al via la terza ed ultima giornata del Festival delle birre d’Abruzzo.

L’evento, in corso al palazzo della Camera di Commercio Chieti-Pescara, in via Ottorino Pomilio a Chieti, è promosso dalla Regione Abruzzo, in virtù della legge regionale 5 del 15 marzo 2021, che ha come firmatari Vincenzo D’Incecco, presidente della prima commissione Bilancio, ed Emiliano Di Matteo, presidente della terza commissione Agricoltura, con l’obiettivo di valorizzare la birra agricola e artigianale, eccellenza abruzzese, prodotta da piccoli birrifici indipendenti, nove quelli quest’anno presenti, e non sottoposta a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione, incentivando tutto il processo di filiera che parte dalla coltivazione per arrivare all’imbottigliamento, favorire l’affermazione del brand e l’internazionalizzazione, con buyer, novità della seconda edizione, che operano nei mercati di Inghilterra, Sud America, Stati Uniti, Finlandia e Giappone.

“Quello delle birre artigianali ed agricole abruzzesi è ancora un settore di nicchia, ma che insiste in un mercato in crescita e di largo consumo. Ci sono dunque tutte le carte in regola per affermare definitivamente questo straordinario prodotto tra le eccellenze dell’agrifood regionale: il festival è solo uno degli aspetti dell’ambiziosa strategia che stiamo mettendo in campo per centrare l’obiettivo”, ha detto il vicepresidente della Regione, con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente.

Oggi, domenica 24 novembre, in programma il B2B dalle ore 11:00 alle ore 13:00, tra i produttori abruzzesi con buyers. Gli stand apriranno alle ore 13.00, e il gran finale sarà alle 19:30 lo spettacolo del comico e mattatore Vincenzo Olivieri.

La serata, come le due precedenti, sarà accompagnata dalle incursioni di Hugo Mosquera, influencer ideatore della popolare pagina “Sono un fregno Abruzzese”, con oltre 120mila followers, e che sui social fa da ambassador alle eccellenze regionali.