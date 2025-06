FESTIVAL DAL TRAMONTO ALL’ALBA OFF: NANNI, “IMPORTANTE EVENTO PER VALORIZZARE LEGAME ROMA-ABRUZZO”

ROMA – “Il Festival Teatrale Culturale ‘Dal Tramonto all’Alba OFF’ è una straordinaria iniziativa culturale che oltre a valorizzare e promuovere giovani artisti emergenti e le bellezze del territorio abruzzese, come il comune di Avezzano e il l’antico borgo medievale di Alba Fucens, rappresenta un importante occasione per alimentare e condividere il rapporto tra Roma e l’Abruzzo”.

Così, in una nota, Dario Nanni, presidente della Commissione Capitolina Giubileo e dell’Associazione Abruzzese di Roma, oggi in Sala Laudato Si a Palazzo Senatorio, durante la presentazione della settima edizione del Festival Teatrale culturale “Dal Tramonto all’Alba OFF” che si terrà dal 10 al 22 agosto nelle splendide location del Castello Orsini di Avezzano, dell’antico borgo medievale e del maestoso anfiteatro romano di Alba Fucens.

All’evento, moderato da Jessica Scarcella, hanno partecipato anche il senatore Michele Fina, il direttore artistico del Festival Filippo D’Alessio, l’autrice del libro “Il valore sociale dei festival” Barbara Maussier, il direttore Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie dell’Aquila e Teramo Cristina Collettini, il vicepresidente della Fondazione Carispaq Pierluigi Panunzi, la project manager Cinzia Pace, l’attore e presidente di Teatranti Tra Tanti Alessandro Martorelli, insieme all’assessore con delega al Turismo e alla valorizzazione siti archeologici e culturali del Comune di Avezzano Alessandro Pierleoni.

“Partecipare oggi alla presentazione di questa importante manifestazione culturale – dice Nanni – è stata anche occasione per ricordare e valorizzare il profondo legame artistico, culturale e territoriale che lega la città di Roma all’Abruzzo. Ne sono la conferma la Direzione Artistica del Festival affidata a Filippo D’Alessio, direttore del Teatro di Tor Bella Monaca, e la storia della regione della Marsica con siti archeologici come quello di Alba Fucens che testimoniano l’antica presenza romana in questo territorio”.

“Ricordo anche che a Roma vivono circa trecentomila abruzzesi che, per ragioni diverse, si sono spostate nella Capitale ma che continuano a mantenere un forte legame con questa Regione. Questo profondo connubio, implementato anche dai continui flussi turistici tra i due territori – conclude Nanni – va alimentato attraverso progetti ed iniziative come questa che promuovono e valorizzano l’arte, la cultura e le bellezze del patrimonio artistico e culturale di entrambi i territori”.