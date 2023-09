FESTIVAL DANNUNZIANO A PESCARA: DOMANI QUINTA GIORNATA CON IL CONCERTO DI MARA SATTEI

PESCARA – È la giornata del Concerto di Mara Sattei e della scenografica Bridge Parade dello Scudetto Cup, con 140 atleti che sfileranno lungo la riviera nord di Pescara, quella di domani, mercoledì 6 settembre, quinto appuntamento della quinta edizione del Festival dannunziano – Vivi, Odi, Balla, la rassegna ideata e promossa dalla Presidenza del Consiglio della Regione Abruzzo del Presidente Lorenzo Sospiri.

“Il Festival dannunziano ha un duplice obiettivo – ha ricordato il Presidente Sospiri -: da un lato consolidare il rapporto del Vate con il suo territorio e la passione di tanti cittadini con un personaggio che è nostro patrimonio storico-culturale; dall’altro catturare l’attenzione dei giovani, dimostrando in modo pratico l’attualità del messaggio e del personaggio d’Annunzio, rivisto e riproposto con gli occhi dei nuovi ‘miti’. Lo abbiamo visto con il Concerto dei Boomdabash, lo abbiamo rivissuto con lo spettacolo di Simone Cristicchi che ha affrontato un tema delicatissimo, quello dell’esodo dei Giuliano-Dalmati, con una padronanza e lucidità straordinari, riuscendo a commuovere la platea dell’Aurum”.

Domani, mercoledì 6 settembre il Festival si aprirà alle ore 16 con le partite dello Scudetto Cup: per il Girone A si giocherà al Campo San Marco di Pescara, la vincente della prima giornata incontrerà la squadra del Paris Saint Germaine; per il Girone B si giocherà allo stadio di Montesilvano dove la vincente della prima giornata incontrerà la Roma; Ore 16 – Aurum – Sala Tosti – Occasioni dannunziane nella poesia di Pier Paolo Pasolini – Conferenza e lettura Università ‘d’Annunzio’ con Ugo Perolino e Daniele Ciglia; Ore 19 – Aurum – Sala Tosti – D’Annunzio a Nereto: l’Illusione per una chimera – Letture e proiezioni della corrispondenza tra D’Annunzio e Vinca Sorge Delfico, evento patrocinato dal Comune di Nereto con Paola Sorge, Alberto Massignani e Giulia Cerretani; Ore 19: Bridge Parade dello Scudetto Cup – Dal Molo sud partiranno le sei squadre protagoniste dello Scudetto Cup che sfileranno sul ponte del Mare, Lungomare Matteotti sino allo Stadio del Mare per la presentazione dei 140 atleti coinvolti di Juventus, Paris Saint Germaine, Pescara, Inter, Milan e Roma; Ore 20 – Aurum – Sala d’Annunzio ­– Proiezione dei video d’Annunzio 2022-2023 con Giordano Bruno Guerri; Ore 21 – Aurum – piazzale Michelucci – Spettacolo Teatrale ‘Principi in catene’ della Compagnia Indaco Teatro Giovani regia di Federica Vicino; Ore 21.30 – Stadio del Mare – Concerto di Mara Sattei Mara Sattei, pseudonimo di Sara Mattei (Fiumicino, 28 aprile 1995), è una cantautrice italiana.

Dopo avere partecipato alla tredicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, ha ottenuto successo dal 2019, raggiungendo tre volte la prima posizione della classifica Top Singoli FIMI, collaborando con artisti quali Thasup, Carl Brave, Gazzelle, Giorgia, Tananai e Fedez. Nata a Fiumicino, Sara Mattei ha iniziato la sua carriera nel 2009 caricando cover di canzoni famose nel suo canale YouTube. Nel 2013 prende parte alla tredicesima edizione di Amici di Maria De Filippi accedendo alla fase serale del programma. Segue la pubblicazione di un EP di cover intitolato Frammenti: Acoustic Covers N.1. Dopo alcuni anni di inattività, in cui si trasferisce a Londra, dal 2019 riprende a pubblicare musica con lo pseudonimo di Mara Sattei, ottenuto scambiando tra loro le iniziali del suo nome e del suo cognome. Le sue prime pubblicazioni, intitolate Nuova registrazione 326, Nuova registrazione 402 e Nuova registrazione 527, sono tutte prodotte dal fratello Davide Mattei, in arte Thasup. Nuova registrazione 326 otterrà successivamente la certificazione oro. Nel 2020 prende parte al remix del singolo Dilemme, e alla collaborazione con Thasup (suo fratello) e Carl Brave Spigoli; i due brani raggiungono rispettivamente le posizioni 3 e 1 nella classifica italiana, ricevendo rispettivamente uno e tre dischi di platino. Nel 2021 pubblica il suo primo singolo da solista Scusa, prodotto ancora una volta da Thasup. Collabora successivamente con Gazzelle in Tuttecose, raggiungendo la 16ª posizione in classifica e ottenendo altri due dischi di platino. Nel 2022 pubblica il suo primo album in studio Universo, dal quale vengono estratti i singoli Ciò che non dici e Parentesi, quest’ultimo in collaborazione con Giorgia. L’album esordisce alla 7ª posizione nella classifica italiana e viene promosso attraverso la tournée Universo tour 2022. Per la successiva stagione estiva l’artista prende parte al singolo La dolce vita insieme a Fedez e Tananai, il quale debutta al primo posto nella classifica FIMI. Il 21 ottobre 2022 viene pubblicata la collaborazione Vuoto dentro di Sick Luke con Sattei e il rapper genovese Bresh.

Partecipa al Festival di Sanremo 2023 con il brano Duemilaminuti scritto da Damiano David dei Måneskin, il quale ha raggiunto la diciannovesima posizione. Nel corso del festival viene nominata vincitrice del Premio CoReCom per il proprio brano, il quale parla della violenza contro le donne. Nell’aprile 2023 viene annunciata la cessazione del contratto con la Sony Music e l’entrata della cantante nella Island Records, con la quale pubblica il singolo Tasche.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito Il programma degli eventi è disponibile sul sito dannunzioweek.it dove sarà anche possibile effettuare le prenotazioni per alcuni spettacoli gratuiti Per le richieste di accredito agli spettacoli si prega di inviare una mail all’indirizzo [email protected]