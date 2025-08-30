PESCARA – La seconda giornata del Festival dannunziano a Pescara offre un programma che promette emozioni, riflessioni e grandi suggestioni.

Domani, domenica 31 agosto sarà un viaggio che intreccia letteratura, musica sinfonica e spettacolo popolare e radiofonico, nel segno del Vate e della sua capacità di unire generazioni e linguaggi diversi in un unico, vibrante racconto culturale.

Il pomeriggio si aprirà alle 18 all’Aurum, nella Sala Tosti, con un momento di grande rilievo culturale: la presentazione del libro “Benito” di Giordano Bruno Guerri, direttore artistico del Festival.

A dialogare con lui sarà la giornalista Rai Enrica Belli, per un incontro che promette di accendere la riflessione e il dibattito su una delle figure più controverse e decisive del Novecento italiano.

In serata, il Festival si sdoppierà tra due suggestive cornici. All’Aurum, nella Sala d’Annunzio, il pubblico potrà lasciarsi trasportare dalle note dell’Italian Sinfonietta, diretta dal Maestro Patrick De Ritis. L’ensemble cameristico nasce con l’obiettivo di proporre un repertorio appositamente rielaborato per la formazione, favorendo al tempo stesso l’incontro tra discipline artistiche diverse e la commistione di generi musicali. Un concerto che promette dunque eleganza, intensità e originalità.

Parallelamente, lo Stadio del Mare si trasformerà in una grande arena di musica e divertimento con l’attesissima tappa del tour “DeeJay Time Again”.

Sul palco, i quattro dj leggendari – Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso – faranno rivivere l’energia dello storico programma radiofonico di Radio DeeJay, portando in spiaggia un vero e proprio show capace di far ballare e cantare intere generazioni.

Non mancheranno, anche in questa giornata, le esperienze immersive che caratterizzano il Festival: la possibilità di vivere “d’Annunzio in 3D” nella Casa Natale del Vate e, dalle 17 alle 19 all’Aurum – Sala Pazienza, l’innovativo incontro con l’ologramma del poeta attraverso “Parla con d’Annunzio”, in collegamento diretto con il Vittoriale degli Italiani. (red)

Di seguito il programma della seconda giornata della VII edizione del Festival dannunziano:

Domenica 31 agosto:

• 18.00 – Aurum – Sala Tosti – Presentazione del Libro ‘Benito’ di Giordano Bruno Guerri con Erica Belli

• 21.00 – Stadio del Mare – Dee Jay Time – con Radio DeeJay

• 21.00 – Aurum – Sala d’Annunzio – Italian Sinfonietta con il Maestro Patrick De Ritis

TUTTI I GIORNI:

• Vivi d’Annunzio in 3D Esperienza Immersiva

Casa Natale d’Annunzio – negli orari di apertura del Museo

• 17 – 19 – Aurum – Sala Pazienza – Parla con d’Annunzio collegamento con il Vittoriale degli Italiani – esperienza digitale con l’ologramma del Vate

Per prenotarsi agli eventi del Festival basta accedere all’apposita sezione sul sito ufficiale della Fondazione Crea, cliccando su QUESTO LINK