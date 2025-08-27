PESCARA – Viaggi e incontri digitali ed esperienze immersive in 3D, musei aperti di notte, mostre, concerti, film, libri, traduzioni, interpretazioni e incroci letterari dal Mediterraneo all’Atlantico.

Il Festival dannunziano torna a Pescara dal 30 agosto al 7 settembre: “Vivere inimitabile” è il tema della settima edizione, con un fitto calendario di eventi che si terranno all’Aurum, Stadio del Mare, Casa Natale D’Annunzio, Auditorium Petruzzi, Auditorium Flaiano, Museo delle Genti, Porto Turistico e Piazza Garibaldi.

La presentazione si è tenuta nei giorni scorsi nella sala Giunta del Palazzo di Città. All’incontro con i giornalisti presenti il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, l’assessore regionale alla Cultura Roberto Santangelo, il sindaco di Pescara Carlo Masci, il vicesindaco e assessore alla Cultura Maria Rita Carota e il direttore artistico del Festival dannunziano Giordano Bruno Guerri, in video collegamento.

Un programma ideato per riscoprire la figura e il pensiero di d’Annunzio, ma anche per valorizzare il territorio e la sua vocazione creativa, aprendosi a un dialogo con artisti, studiosi e spettatori di tutto il mondo.

“È difficile descrivere quello che accadrà in 9 giorni di iniziative – ha detto il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri -Da Cristiano De Andrè a Noa, da Guè alla festa dei Vespucci, passando attraverso Giordano Bruno Guerri che sarà come sempre il filo conduttore di ciascuna giornata, con la Scudetto Cup che vedrà riunite le squadre Under 15 di Inter, Milan, Juve, Roma, Fiorentina e Pescara Curi e il primo Trofeo Nazionale dell’Azzurro Dannunziano Under 13”.

Parlando della notevole rilevanza e dell’attualità di un personaggio come Gabriele d’Annunzio, il presidente della Regione Marsilio ha parlato di “un doveroso momento di riflessione e di valorizzazione di una figura, così importante, da meritare che il suo nome, nella città di Pescara che gli ha dato i natali, venisse inserito nell’intestazione stessa della città”.

Tra le novità di quest’anno, il collegamento con il Vittoriale degli Italiani, un’esperienza digitale con l’ologramma del Vate, tutti i giorni, ore 17-19, nella sala Pazienza dell’Aurum.

Lo scorso maggio, infatti, il Vittoriale degli Italiani ha celebrato i cinquant’anni dall’apertura al pubblico della Prioria, la casa-museo di Gabriele d’Annunzio all’interno del complesso di Gardone Riviera, con una serie di novità che ampliano l’esperienza di visita con il progetto AVaDa: un ologramma digitale a grandezza naturale che ricrea la voce, il carattere e il linguaggio del Vate, permettendo ai visitatori di dialogare con lui.

L’ologramma di D’Annunzio nasce da un progetto innovativo che integra neuroscienze, intelligenza artificiale e ricerca storica. AVaDa – acronimo di Avatar Digitale d’Annunzio – riproduce fedelmente non solo l’aspetto fisico, ma anche la personalità, il linguaggio e lo stile del poeta. L’ologramma, nutrito di contenuti tratti da 25 opere di D’Annunzio e da materiali d’archivio del Vittoriale, interpreta il carattere del Vate, modulando tono ed emozioni in base alle domande. Il risultato è un modello interattivo che mantiene l’originale egocentrismo poetico e la vivacità provocatoria di D’Annunzio. L’avatar, collocato in una teca a Casa Cama, raffigura un D’Annunzio cinquantenne, ricostruito in 3D con corpo, abiti e voce originale restaurata attraverso l’intelligenza artificiale. Il progetto è stato sviluppato da QBT, Dexa e Hypertrue, con il sostegno di Regione Lombardia.

Nel ricco programma, inoltre, è prevista la proiezione del film in prima mondiale: “Futurismo Caffeina d’Europa”, documentario ideato e diretto da Giordano Bruno Guerri che ne ha scritto la sceneggiatura con Massimiliano Orfei. Appuntamento domenica 7 settembre, alle 20.3, all’ Aurum.

Girato tra il Vittoriale degli Italiani a Gardone, e a Roma al Museo Pietro Canonica, alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna, al MAXXI – Museo delle Arti del XXI secolo, a Palazzo Brancaccio, la Centrale Montemartini e altre location, il documentario ripercorre l’incredibile storia del movimento Futurista partendo dal Manifesto del 1909 di Filippo Tommaso Marinetti.

I futuristi celebravano la velocità di automobili, treni e aeroplani. Era il momento delle grandi scoperte, la tecnologia iniziava a entrare nelle vite di tutti, e loro ebbero il coraggio della visione di immaginare un mondo che ancora non era stato scoperto oppure pensato.

“L’Intelligenza Artificiale, la mappatura del genoma, la scoperta del bosone di Higgs… Immaginiamo per un attimo un gruppo di giovani artisti che oggi riuscisse a intuire gli incredibili cambiamenti che tutto questo porterà nei prossimi decenni – sottolinea Giordano Bruno Guerri all’inizio del film -. Ebbene, questo è esattamente ciò che successe nei primi anni del Novecento, quando esplose improvviso, in Italia, un movimento artistico che mosse tutte le avanguardie successive, cambiò per sempre il rapporto arte-vita, guardò esclusivamente al futuro delle arti, della vita, della scienza, dell’uomo: Il Futurismo”.

C’è poi la creazione di una biblioteca dannunziana a Pescara e in Abruzzo: gli archivisti del Vittoriale hanno lavorato tutto l’anno per catalogare ben 15.000 volumi e adesso il catalogo è pronto per l’Abruzzo. Tra i tanti appuntamenti quello con il vicecomandante del Vespucci, un incontro di grande attualità culturale e televisiva tra Paolo Corsini, Tommaso Cerno e Peter Gomez.

IL PROGRAMMA

TUTTI I GIORNI:

· Vivi d’Annunzio in 3D Esperienza Immersiva

Casa Natale d’Annunzio – negli orari di apertura del Museo

· 17 – 19 – Aurum – Sala Pazienza – Parla con d’Annunzio collegamento con il Vittoriale degli Italiani – esperienza digitale con l’ologramma del Vate

·

Sabato 30 agosto

· 17.00 – Casa Natale d’Annunzio – Inaugurazione VII Festival dannunziano 2025

· 18.00 – Casa Natale d’Annunzio – Presentazione del libro ‘Arma la Prora: la Regia Nave Puglia intorno al mondo’ di Bruno Cianci

· 19.00 – Auditorium Petruzzi – Museo delle Genti – Il Vespucci: e il doppiaggio di Capo Horn – Giordano Bruno Guerri, Tommaso Faraldo, Valentina Venturi

· 19.30 – Tutti I Musei di Pescara – Notte dei Musei – Esperienza tattile ‘Una notte al Museo’ – Casa Natale d’Annunzio

· 21.30 – Aurum – Piazzale Michelucci – Ardefedra – Rilettura della Fedra Dannunziana – Paolo Rosato, Rossella Mattioli, Guido Silveri

Domenica 31 Agosto

· 18.00 – Aurum – Sala Tosti – Presentazione del Libro ‘Benito’ di Giordano Bruno Guerri con Erica Belli

· 21.00 – Stadio del Mare – Dee Jay Time – con Radio DeeJay

· 21.00 – Aurum – Sala d’Annunzio – Italian Sinfonietta con il Maestro Patrick De Ritis

Lunedì 1 Settembre

· 18.00 – Aurum – Sala Tosti – Presentazione del libro ‘Constitutional Innovation and same-sex desire in d’Annunzio’s Fiume 1919-1920’ di Aleandro Zanghellini, Vancouver con Giordano Bruno Guerri e Zanghellini

· 19.30 – Aurum ­– Sala d’Annunzio – Spettacolo di satira Le più belle Frasi di Osho con Federico Palmaroli

· 21.00 – Aurum – Piazzale Michelucci – ‘Gli Estremi: d’Annunzio e San Francesco, il Grande confronto’, Davide Rondoni, Angelo Piero Cappello, Giuditta Sin, Sara Ciafardoni, Paola De Crescenzo

· 21.30 – Auditorium Petruzzi – Ensemble 900 ‘Il senso della Bellezza tra d’Annunzio e Scarlatti’ – Roberto Torto, Pierluigi Mencattini e Federico D’Orazio, Stefania Di Giuseppe, nel trecentenario della morte di Scarlatti

Martedì 2 Settembre

11.00 – Museo delle Genti d’Abruzzo – Il Difficile è dimenticare ciò che si è visto per casa (Ritratto di Pescara per caso) – Mostra di Matteo Fato curatore Simone Ciglia

· 16.00 – Aurum – Sala d’Annunzio – Presentazione dei progetti didattici scuole di Pescara per il Vittoriale: ISS Alessandrini, ISS Pompilio-Galiani-De Sterlich, Liceo Classico d’Annunzio e IC Pescara 4

· 19.00 – Aurum – Sala d’Annunzio – Presentazione del libro ‘Yog – Sothothery’ – Salvatore Santangelo – Lorenzo Sospiri

· 21.00 – Aurum – Piazzale Michelucci – La visione di Gaber – con Neri Marcorè e la Medit Orchestra diretta da Angelo Valori

· 21.00 – Auditorium Flaiano – Sempre Verdi! La Trilogia popolare – Federico Perrotta regia del Maestro Pier Francesco Pingitore

Mercoledì 3 Settembre

· 17.00 – Aurum – Sala Tosti – Incontro su d’Annunzio e l’Oriente – Valerio Terraroli

· 18.00 – Aurum – Sala Tosti – Presentazione del libro ‘Casanova. Il seduttore nobile’ di Pierfranco Bruni’

· 19.00 – Aurum – Sala Tosti – Art Decò: Il Trionfo della Modernità – Presentazione del catalogo della mostra realizzata a Palazzo Reale di Milano con Valerio Terraroli e Augusto Di Luzio

· 21.00 – Stadio del Mare – Guè – La Vibe Summer Tour

· 21.00 – Aurum – Piazzale Michelucci – Florian ‘Settembre Andiamo…’, Milo Vallone, Mario Massari, Anna Paola Vellaccio, Umberto Marchesani, Edoardo Oliva, Rossella Mattioli, Giulia Basel, Alessio Tessitore, Marco Paparella, Emanuela D’Agostino, Alberta Cipriani, Franca Minnucci

Giovedì 4 Settembre

17.00 – Aurum – Sala d’Annunzio – d’Annunzio e il Giappone (Expo 2025), Ricordo di Marisa Russo con Mario Vattani e Claudio Caniglia

· 17.30 – Aurum – Sala Tosti – L’Arte di Vivere l’arte – Artisti e artiste di Gabriele d’Annunzio tra Grafologia e arti figurative – Agaf;

· 18.00 – Aurum – Piazzale Michelucci – Proiezione del film ‘Futurismo. Caffeina d’Europa’ – Giordano Bruno Guerri, Paolo Corsini, Lorenzo Sospiri, Peter Gomez, Tommaso Cerno, Mariella Li Sacchi, Amedeo Letizia, Massimo Spano, Flavio Albanese;

· 19.00 – Aurum – Sala d’Annunzio – Presentazione del Progetto Mostra ‘Il Guercino di d’Annunzio’ anticipate da una clip del film sulla Duse presentato alla Biennale del Cinema di Venezia 2025 – Giordano Bruno Guerri, Marco Coppolaro, Massimo Sericola, Nicola Mattoscio

· 21.00 – Porto Turistico – Noa in Concerto con Medit e Nuova Orchestra

· 21.00 – Aurum – Sala d’Annunzio – Presentazione del libro ‘Come Chaplin ricreò la Duse- Club Tosti di Ortona’ – Chiara Tarquini, prof. Gallucci, Barbara Verì

Venerdì 5 Settembre

· 17.00 – Aurum – Sala d’Annunzio – d’Annunzio Transnazionale: traduzioni, interpretazioni e incroci letterari dal Mediterraneo all’Atlantico

· 19.00 – Presentazione del Catalogo della Nuova Biblioteca dannunziana con Giordano Bruno Guerri, Lorenzo Sospiri, Roberto Santangelo, Carlo Masci, Maria Rita Carota, Alessandro Tonacci, Roberta Valbusa;

· 21.00 – Aurum – Piazzale Michelucci – Proiezione cortometraggio ‘Poeta inimitabile – Racconto visivo su Gabriele d’Annunzio: Riflessi e visioni di un’arte nuova’ – Docufilm realizzato con l’intelligenza artificiale da Andrea Sisofo

· 21.30 – Aurum – piazza Michelucci – Esuli racconti istrianim fiumani e dalmati – TSA

Sabato 6 Settembre

· 18.00 – Aurum – Sala Tosti – Presentazione del libro ‘Ho fatto di tutto me la mia casa: antologia di scritti illustri sulla Prioria del Vittoriale degli Italiani’ di Giordano Bruno Guerri

· 18.00 – Museo Paparella Treccia – Mostra ‘La vita e le opere di Carlo Carrà’

· 18.30 – Trofeo Dannunziano – Federazione Pugilistica Italiana

· 19.30 – Aurum – Sala Tosti – Letture: La seta dei poeti estinti – Mara Sabia, Emilio Fabio Torsello;

· 21.00 – Auditorium Flaiano – Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Pescara – J.Sibelius – M° Alessandro Longo, M° Gennaro Cardaropoli

· 21.00 – Aurum – Piazzale Michelucci – L’Abruzzo di d’Annunzio – Poesia e Tradizione – ArtinLab

Domenica 7 Settembre

· 18.00 – Aurum – Sala d’Annunzio – Presentazione delle attività culturali di Pescara Capitale dell’Arte Contemporanea – Lorenzo Sospiri, Roberto Santangelo, Carlo Masci, prof. Sacco, Maria Rita Carota, Angelo Piero Cappello

· 20.30 – Aurum – Piazzale Michelucci – Anteprima mondiale del film ‘Futurismo. Caffeina d’Europa’

· 20.30 – Aurum – Sala d’Annunzio – I Madrigali dell’Estate – concerto con il M° Ciccone

· 21.00 – Porto Turistico – De Andrè canta De Andrè – Cristiano De Andrè

DAL 2 AL 6 SETTEMBRE

SCUDETTO CUP – Torneo di calcio Under 15 – Pescara, Napoli, Juventus, Milan, Roma e Fiorentina

DAL 12 AL 14 SETTEMBRE

1° Trofeo Nazionale dell’Azzurro dannunziano – Torneo di calcio Under 13 – Pescara, Perugia, Juventus, Lazio, Bologna e Fiorentina