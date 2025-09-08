FESTIVAL DANNUNZIANO: “PALESTINA LIBERA SUBITO”, DE ANDRE’ ALZA LA BANDIERA SUL PALCO

PESCARA- ‘Palestina libera, Palestina libera subito’. Dal palco del Festival Dannunziano che si è chiuso ieri sera a Pescara, Cristiano De André ha chiesto ‘un minuto di silenzio per questa povera gente’ prima di intonare Disamistade, uno dei brani del padre Fabrizio che lui ha interpretato mirabilmente davanti a un pubblico entusiasta e commosso.

“Mi vergogno in questo momento di essere italiano. È uno schifo quello che sta accadendo”, ha continuato Cristiano nel suo appello a metà concerto, accolto da un lungo applauso. E dopo il silenzio osservato dalla platea, prima di tornare ai suoi strumenti, ha sventolato la bandiera della Palestina, deposta poi sull’asta di un microfono e spostata sul pianoforte al momento del bis, chiesto a gran voce da un pubblico che avrebbe voluto prolungare la serata all’infinito.

Dai pezzi che, riarrangiati, acquistano nuovo vigore e attualità a quelli senza tempo cantati con il timbro e le movenze del padre, Cristiano, con il tour “De Andrè canta De Andrè”, offre la possibilità, a chi non ha avuto la fortuna di seguire i concerti di Faber, di apprezzare il messaggio universale di album quali Storia di un impiegato e di pezzi come Fiume Sand Creek e La collina. Alla versatilità da polistrumentista Cristiano ha accompagnato nel concerto pescarese un’interpretazione inevitabilmente sentita, lasciando gli spettatori incantati, spesso fino alle lacrime.

“Abbiamo voluto concludere questo festival, dedicato a un poeta, con le parole di un poeta” aveva detto il presidente del Consiglio regionale d’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, presentando, nel porto turistico di Pescara, l’ultimo appuntamento del Festival Dannunziano. Dal pubblico, a mezzanotte, quando Cristiano ha salutato presentando uno per uno musicisti e staff, si è alzato un ‘Grazie’!.



INTERVISTA A CRISTIANO DE ANDRE’

INTERVISTA A GUERRI E SPANO