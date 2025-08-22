FESTIVAL DANNUNZIANO: “VIVERE INIMITABILE”, A PESCARA LA PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA

PESCARA – “Vivere inimitabile”: questo il tema scelto per l’edizione 2025 del Festival dannunziano, in programma a Pescara dal 30 agosto al 7 settembre.

Domani, sabato 23 agosto 2025, alle ore 16:30, nella sala Giunta del Palazzo di Città a Pescara, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del programma.

All’incontro con i giornalisti saranno presenti il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, l’assessore regionale alla Cultura Roberto Santangelo, il sindaco di Pescara Carlo Masci, il vicesindaco e assessore alla Cultura Maria Rita Carota e il direttore artistico del Festival dannunziano Giordano Bruno Guerri.