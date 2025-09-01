FESTIVAL DEI POPOLI EUROPEI: DOPO FRED DE PALMA A PELTUINUM ARRIVANO I LOU TAPAGE

L’AQUILA – Seconda e ultima serata oggi nella suggestiva cornice dell’area archeologica di Peltuinum, a Prata d’Ansidonia, in provincia dell’Aquila, della terza edizione dek Festival dei Popoli Europei.

Dopo il concerto di ieri del cantautore e rapper italiano Fred De Palma, accolto da centinaia di fans, alle ore 19 di oggi saliranno sul palco i Lou Tapage, un gruppo musicale folk rock italiano, nato alla fine degli anni novanta, la cui peculiarità è quella di rappresentare testi in catalano, francoprovenzale, francese, occitano e italiano. La serata proseguirà con il dj set.

L’evento è promosso dalla Fondazione Consiglio regionale Eventi (C), con il contributo dell’Assemblea legislativa dell’Abruzzo.

I Lou tapage hanno suonato ad importanti festival come il Folkest (2004, 2007, 2008, 2011) Bustofolk di Busto Arsizio (2007)[ , Balla coi Cinghiali (2007)[3], Tarvisium Celtic Festival (2008) , Carnevale di Venezia (2011) , Notte Tricolore per i 150 anni dell’Unità d’Italia a Torino (2011), Suns Festival della canzone in lingua minoritaria (2011) , Capodanno Celtico di Milano (2011) , Insubria Festival (2007, 2011), Estivada Festival Internazionale delle Culture occitane (2013), Irlanda in musica (2013)[10].

Hanno aperto i concerti di Eugenio Bennato & Taranta Power, Hevia, Electric Ceili