“FESTIVAL DEL CAMBIAMENTO” DOMENICA AD ABBATEGGIO: CONFRONTO TRA IMPRENDITORI SULLE OPPORTINITA’

PESCARA – Il primo evento domenica 7 maggio ad Abbateggio (Pescara) con Confimi Abruzzo, le case history di Walter Tosto, Mark Bass, Patriarca Group e la partecipazione dell’Onorevole Luciano D’Alfonso: si tratta di “Changes, il Festival del Cambiamento” è il risultato dell’azione congiunta tra Ailm (Associazione Italiana Lean Managers) e Dealflower, testata economico finanziaria digitale.

Ha l’obiettivo di promuovere un confronto continuo tra imprenditori, executive e manager circa il cambiamento con tavole rotonde, conferenze, workshop in Italia ed Europa. Chi fa impresa o la vive sa che non esistono ricette preconfezionate e sa, altrettanto bene, che le strategie, le idee, le soluzioni che trasformano i cambiamenti in opportunità nascono spesso da momenti di confronto. Sovente con persone e professionisti che non appartengono alla nostra “bolla”. Lo evidenzia bene il luogo del kick off di Changes che sarà, domenica 7 Maggio, Abbateggio, uno dei Borghi più belli d’Italia, in provincia di Pescara, lontano dalle location canoniche e istituzionali del business.

Domenica 7 Maggio 2023 – ore 10.30 – Piazza L’Aquila, Abbateggio, Tavola rotonda “Incontro con Confimi Abruzzo”: Alessandra Relmi (Direttrice Confimi Industria Abruzzo), Massimiliano Tacconelli (Sezione nucleare Walter Tosto), Marco De Virgiliis (Dg e fondatore Mark Bass), Sara Patriarca (Patriarca Group), Gennaro Baccile (economista e co-promotore del volo Lussemburgo-Pescara) e Laura Morelli (Direttrice Dealflower).

A seguire tavola rotonda “Kick off Changes”: introducono Donato Parete (Ceo Dealflower), Antonio Di Marco (Presidente dei Borghi più belli d’Italia, Sezione Abruzzo e Molise), Gabriele Di Pierdomenico (Sindaco di Abbateggio). Modera Elena Delfino (giornalista Dealflower) con le conclusioni affidate all’Onorevole Luciano D’Alfonso (Deputato al Parlamento Italiano e Presidente emerito della Regione Abruzzo).